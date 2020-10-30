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Общество

Скандал с центром наркологии. Разместить в их здании дерматологов хотят временно

Разместить в здании центра наркологии службу дерматовенерологов планировалось временно. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

«Речи об объединении наркологии и психиатрии нет. Сейчас стоит вопрос о временной передислокации Республиканского центра дерматовенерологии (РЦДВ). Их здание находится на территории Республиканской клинической инфекционной больницы, которая является сегодня красной зоной. Нам нужно освободить там койки», — отметил он.

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Нурболот Усенбаев добавил, что руководство Минздрава сейчас в командировке, в понедельник по вопросу приказа будем думать, искать и другие варианты для размещения центра дерматовенерологии.

«Сегодня состоялся диалог с сотрудниками Республиканского центра наркологии (РЦН), мы выслушали их предложения», — сказал он.

Напомним, сегодня сотрудники Республиканского центра наркологии вышли с протестом к зданию Минздрава против объединения их с психиатрической службой и передачей их здания. Ранее коллектив РЦН обратился к исполняющему обязанности президента премьер-министру Садыру Жапарову и вице-премьер-министру Эльвире Сурабалдиевой с просьбой разобраться в вопросе.

Отметим, что в марте 2020 года из-за вспышки коронавируса Минздрав поручил Республиканскому центру дерматовенерологии освободить здания. Сотрудников временно приютили в центре наркологии, а Минздрав пообещал предоставить один из корпусов Республиканского центра психического здоровья.

После критики в соцсетях и возмущений сотрудников РЦПЗ Минздрав решил изучить вопрос размещения РЦДВ в центре наркологии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171390/
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