В Бишкеке у здания мэрии собираются люди с флагами: хотят кресло мэра

В Бишкеке у здания мэрии сейчас наблюдается скопление людей. Об этом 24.kg сообщили очевидцы.
По данным сотрудников аппарата муниципалитета, подходят люди, в руках у них флаги, есть среди них члены партии «Чон казат».
Отметим, исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров принял отставку Азиза Суракматова. Пост главы города пока вакантен. Однако на него претендуют неизвестные, называющие себя сторонниками Садыра Жапарова. Среди прочих некий Торохан Жунусбеков.
Сегодня в Сети появилась аудиозапись, где брат и. о. президента уговаривает, предположительно, Торохана Жунусбекова не нарушать закон и не захватывать мэрию.
Нариман Тюлеев покинул должность исполняющего обязанности мэра Бишкека.
Ранее Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он должен исполнять обязанности мэра до выборов нового.
Мэра Бишкека избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также премьер-министр.
Отметим, что выборы мэра Бишкека пока не будут проводиться, потому что за полгода до окончания срока полномочий городского кенеша выборы градоначальника не назначаются. Такая норма предусмотрена в Законе «О статусе столицы». БГК должен быть переизбран в апреле 2021 года.