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Общество

В Бишкеке у здания мэрии собираются люди с флагами: хотят кресло мэра

В Бишкеке у здания мэрии сейчас наблюдается скопление людей. Об этом 24.kg сообщили очевидцы.

По данным сотрудников аппарата муниципалитета, подходят люди, в руках у них флаги, есть среди них члены партии «Чон казат».

Отметим, исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров принял отставку Азиза Суракматова. Пост главы города пока вакантен. Однако на него претендуют неизвестные, называющие себя сторонниками Садыра Жапарова. Среди прочих некий Торохан Жунусбеков.

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Сегодня в Сети появилась аудиозапись, где брат и. о. президента уговаривает, предположительно, Торохана Жунусбекова не нарушать закон и не захватывать мэрию.

Нариман Тюлеев покинул должность исполняющего обязанности мэра Бишкека.

Ранее Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он должен исполнять обязанности мэра до выборов нового.

Мэра Бишкека избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также премьер-министр.

Отметим, что выборы мэра Бишкека пока не будут проводиться, потому что за полгода до окончания срока полномочий городского кенеша выборы градоначальника не назначаются. Такая норма предусмотрена в Законе «О статусе столицы». БГК должен быть переизбран в апреле 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170716/
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