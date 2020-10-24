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Общество
Сюжеты: Беспорядки после выборов, Выборы — 2020

Обыск в Центризбиркоме. Правозащитница вызвала наряд милиции

Правозащитница Бурул Макенбаева вызвала наряд милиции в ЦИК, где сегодня сотрудники правоохранительных органов начали проводить обыск и выемку документов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

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Бурул Макенбаева считает, что обыск проводится незаконно.

Уточняется, что вызванный ею наряд милиции прибыл в избирательную комиссию ближе к 12.00. Они зарегистрировали поступивший вызов и взяли объяснительные у правозащитницы и ряда членов ЦИК.

«Сейчас они уезжают. Во время приезда милиции следователи вышли в коридор. Сейчас обыски продолжаются», — заметили в Центризбиркоме.

В Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов добавили, что обыск проходит в рамках досудебного производства по факту организации массовых беспорядков 5 октября.

Ранее членов Центризбиркома вызывали в милицию на допрос.

Напомним, что 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Исполняет обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170632/
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