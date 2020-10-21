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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Членам ЦИК пригрозили: доставят в МВД принудительно с нарядом милиции

В МВД заинтересовались членами ЦИК, их хотят допросить. Об этом журналистам рассказала представитель Центризбиркома Гульнара Джурабаева.

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По ее словам, сегодня в избирательную комиссию пришел сотрудник правоохранительных органов Борубашев, который показал уведомление, подписанное следователем Аданбековым, о том, что членов ЦИК хотят вызвать на допрос по факту беспорядков 5-6 октября. Всех 12 человек.

«Однако он не показал повестки. Мы, естественно, отказались. Тогда нам пригрозили, что доставят принудительно. В сопровождении наряда милиции», — пояснила Гульнара Джурабаева.

Напомним, что 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Исполняет обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170204/
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