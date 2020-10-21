Членам ЦИК пригрозили: доставят в МВД принудительно с нарядом милиции

В МВД заинтересовались членами ЦИК, их хотят допросить. Об этом журналистам рассказала представитель Центризбиркома Гульнара Джурабаева.

Читайте по теме Сотрудник МВД потребовал, чтобы весь состав ЦИК немедленно явился на допрос

По ее словам, сегодня в избирательную комиссию пришел сотрудник правоохранительных органов Борубашев, который показал уведомление, подписанное следователем Аданбековым, о том, что членов ЦИК хотят вызвать на допрос по факту беспорядков 5-6 октября. Всех 12 человек.

«Однако он не показал повестки. Мы, естественно, отказались. Тогда нам пригрозили, что доставят принудительно. В сопровождении наряда милиции», — пояснила Гульнара Джурабаева.

Напомним, что 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Исполняет обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.