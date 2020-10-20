В ГРС объяснили, как Райымбек Матраимов стал Ысмайыловым

Экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбеку Матраимову новый паспорт не выдавали. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

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Уточняется, что Райымбек Матраимов лично обратился в отдел загса города Оша в соответствии с Законом КР «О записях актов гражданского состояния» по поводу перемены фамилии и отчества.

«Процедура перемены фамилии этого гражданина была проведена в рамках законодательства по личному обращению. После получения свидетельства о перемене фамилии и имени он обратился в ЦОН города Оша для обмена ID-паспорта. Ввиду наличия сторожевой карты о запрете на выдачу документов паспорт не был выдан. В рамках проводимых мероприятий со стороны правоохранительных органов паспорта изъяты с ЦОН южной столицы», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. В ноябре 2019-го Райымбека Матраимова уже вызывали на допрос в ГКНБ. Сразу после допроса его отпустили. В октябре органы нацбезопасности начали досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016 года по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.