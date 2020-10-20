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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Два паспорта. Сообщается, что Райымбек Матраимов сменил фамилию на Ысмайылов

В соцсетях сообщается, что экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов сменил фамилию. Фото его новой ID-карты опубликовали в Сети.

Уточняется, что Райымбек Матраимов стал Ысмайыловым Райымбеком Ысмайыловичем. Новое удостоверение личности датировано 15 октября 2020 года. Предыдущий паспорт Райымбек Матраимов получил якобы 14 сентября 2020-го. 

Из собственных источников 24.kg стало известно, что бывший чиновник действительно получил второй паспорт в Оше.

В пресс-службе ГРС не подтверждают, но и не опровергают информацию о смене паспорта Райымбека Матраимова, ссылаясь на закон о запрете распространения персональной информации.

Отметим, что в базе данных Налоговой службы информации об ИНН Ысмайылова Райымбека Ысмайыловича нет. 

Напомним, что Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. Сегодня его задержали и доставили в здание ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169979/
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