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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Атыр Абдрахматова сложила полномочия члена ЦИК

Член ЦИК Атыр Абдрахматова подала в отставку. Об этом 24.kg сообщила она сама.

Атыр Абдрахматовой
Фото Атыр Абдрахматовой. Заявление о сложении полномочий

По словам Атыр Абдрахматовой, заявление об уходе по собственному желанию она написала сегодня.

«Парламентские выборы, назначенные на 4 октября 2020 года, с момента назначения и до окончания прошли с многочисленными нарушениями, допущенными со стороны Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. «Сырые» необоснованные решения, несоблюдение требований закона о государственном языке, отсутствие своевременной работы с мигрантами за рубежом — это лишь вершина айсберга бардака в ЦИК. Весь народ стал свидетелем того, что Центризбирком утвердил границы избирательных участков и открыл дополнительные так, чтобы отдельные партии могли мобилизовать избирателей и манипулировать со списками по форме № 2. Таким образом, эти политорганизации смогли получить преимущественное положение и дополнительные голоса избирателей», — сказала она.

Атыр Абдрахматова подчеркнула, что ЦИК покрывала бездействие правоохранительных органов и не принимала решения в рамках избирательного законодательства.

«На прошедших выборах избирательная комиссия стала цензором средств массовой информации, тем самым ограничив конституционные гарантии свободы слова. Именно ЦИК стала корнем утери доверия граждан к выборам и их результату, приведшим к народным волнениям 5 октября, смерти Умутбека. Ответственность за произошедшее в стране полностью лежит на членах Центризбиркома. Мы все знаем, что одним из требований народа в эти дни была люстрация всех должностных лиц, государственных органов, сотрудников и тех, кто имеет отношение к прошедшим выборам и их обновлению. И это в первую очередь касается избирательной комиссии. Поэтому, понимая всю гражданскую и моральную ответственность перед своим народом, я добровольно слагаю свои полномочия члена ЦИК», — заключила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169677/
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