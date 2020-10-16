13:02
USD 80.70
EUR 94.46
RUB 1.04
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Только для COVID-19! Инфекционная больница в Бишкеке снова закрывается

Республиканская клиническая инфекционная больница остановила прием обычных больных. Принимают только пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Об этом 24.kg сообщил главврач Гулжигит Аалиев.

По его словам, медучреждение начали поэтапно закрывать с 14 октября. После того как все обычные пациенты выпишутся, инфекционка полностью закроется и станет красной зоной. Всего там смогут принять около 400 пациентов с COVID-19.

В настоящее время там на лечении находится одна пациентка в крайне тяжелом состоянии. Ей 60 лет, имеются сопутствующие хронические болезни сердца и легких.

В случае необходимости обычные пациенты инфекционной больницы направляются в Нацгоспиталь и Чуйскую областную больницу, дети — в третью детскую больницу.

Новый корпус инфекционной больницы, по словам Гулжигита Аалиева, обещают открыть на днях.

В Кыргызстане растет заболеваемость коронавирусом и внебольничной пневмонией. За сутки зарегистрирован 431 новый случай. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169558/
просмотров: 742
Версия для печати
Материалы по теме
В больницах нет мест для пациентов с COVID-19. Волонтеры бьют тревогу
Какие препараты неэффективны при лечении COVID-19: не тратьте деньги зря
COVID-19. В мире заразились 38,8 миллиона, умерли — более 1 миллиона человек
В Кыргызстане еще 20 медиков заразились коронавирусом
Четыре человека скончались за последние сутки в Кыргызстане от коронавируса
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 208 человек
В КР выявили 431 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 51 020
Бишкек готовится ко второй волне COVID-19
Названы беспрецедентные последствия пандемии коронавируса
На Иссык-Куле от коронавируса умер кримавторитет по прозвищу Водолаз
Популярные новости
Митинг в&nbsp;Бишкеке. На&nbsp;Старой площади начались провокации Митинг в Бишкеке. На Старой площади начались провокации
В&nbsp;Бишкеке начался митинг в&nbsp;поддержку президента Сооронбая Жээнбекова В Бишкеке начался митинг в поддержку президента Сооронбая Жээнбекова
Судья под давлением изменил меру пресечения Алмазбеку Атамбаеву Судья под давлением изменил меру пресечения Алмазбеку Атамбаеву
О&nbsp;новых кадрах Садыра Жапарова: фигуранты уголовных дел и&nbsp;сомнительные биографии О новых кадрах Садыра Жапарова: фигуранты уголовных дел и сомнительные биографии
Бизнес
Почему пульсоксиметр должен быть в&nbsp;каждой аптечке и&nbsp;где его купить? Почему пульсоксиметр должен быть в каждой аптечке и где его купить?
Инициатива ЕС-ACTED в&nbsp;сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии Инициатива ЕС-ACTED в сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии
Открытие отделения &laquo;Халык Банка&raquo; в&nbsp;Таласе Открытие отделения «Халык Банка» в Таласе
Переводите на&nbsp;карты VISA других банков в&nbsp;мобильном банкинге &laquo;Бакай Банка&raquo; Переводите на карты VISA других банков в мобильном банкинге «Бакай Банка»
16 октября, пятница
12:57
В больницах нет мест для пациентов с COVID-19. Волонтеры бьют тревогу В больницах нет мест для пациентов с COVID-19. Волонтер...
12:50
Митинг в Бишкеке. Сторонники Садыра Жапарова расходиться не желают
12:31
И. о. президента не может отправлять кабмин в отставку и баллотироваться
12:26
Генпрокурор: Уголовное дело возбуждено только в отношении Тилека Матраимова
12:21
Какие препараты неэффективны при лечении COVID-19: не тратьте деньги зря