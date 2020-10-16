Только для COVID-19! Инфекционная больница в Бишкеке снова закрывается

Республиканская клиническая инфекционная больница остановила прием обычных больных. Принимают только пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Об этом 24.kg сообщил главврач Гулжигит Аалиев.

По его словам, медучреждение начали поэтапно закрывать с 14 октября. После того как все обычные пациенты выпишутся, инфекционка полностью закроется и станет красной зоной. Всего там смогут принять около 400 пациентов с COVID-19.

В настоящее время там на лечении находится одна пациентка в крайне тяжелом состоянии. Ей 60 лет, имеются сопутствующие хронические болезни сердца и легких.

В случае необходимости обычные пациенты инфекционной больницы направляются в Нацгоспиталь и Чуйскую областную больницу, дети — в третью детскую больницу.

Новый корпус инфекционной больницы, по словам Гулжигита Аалиева, обещают открыть на днях.

В Кыргызстане растет заболеваемость коронавирусом и внебольничной пневмонией. За сутки зарегистрирован 431 новый случай.