Чьи автобусы привозят на митинги сторонников премьера Садыра Жапарова

Фото 24.kg. На этих автобусах привозят на митинги сторонников Садыра Жапарова

Уже несколько дней сторонников премьер-министра Садыра Жапарова привозят на митинги в Бишкеке на автобусах.

24.kg выяснило, что транспортные средства принадлежат ОсОО «Шыдыр жол кей джи».

Компания прошла регистрацию в апреле 2015 года, а в сентябре 2019-го — перерегистрацию. Ее руководителем и учредителем в базе данных Министерства юстиции значится Тохутибуби Оуерхалика.

Согласно данным портала «Открытый бюджет», за 2018-2019 годы фирма уплатила налогов и платежей на 3 миллиона 414,3 тысячи сомов.

Компания известна тем, что в прошлом году запустила в столице частный автобусный маршрут № 5. Правда, с ним сразу же начались проблемы. Активисты жилмассива «Колмо» заявили, что мэрия приостановила маршрут из-за своих корыстных интересов. После нескольких месяцев разборок он возобновил работу, но с новым маршрутом.