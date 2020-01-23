Автобусы № 5 возобновили работу в Бишкеке, но изменили маршрут

В Бишкеке автобусный маршрут № 5 возобновил работу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, муниципалитет договорился с компанией «Шыдыр Жол Кей Джи» о возобновлении работы, но по новому маршруту.

Теперь автобусы курсируют между микрорайоном «Кок-Жар» и жилым массивом «Колмо».

В мэрии отметили, что управление городского транспорта не закрывало автобусный маршрут № 5. «Его обслуживает частная компания «Шыдыр Жол Кей Джи», которая самовольно приостановила работу в связи с нерентабельностью», — сообщили в мэрии.