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Общество

Автобусы № 5 возобновили работу в Бишкеке, но изменили маршрут

В Бишкеке автобусный маршрут № 5 возобновил работу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, муниципалитет договорился с компанией «Шыдыр Жол Кей Джи» о возобновлении работы, но по новому маршруту.

Теперь автобусы курсируют между микрорайоном «Кок-Жар» и жилым массивом «Колмо».

В мэрии отметили, что управление городского транспорта не закрывало автобусный маршрут № 5. «Его обслуживает частная компания «Шыдыр Жол Кей Джи», которая самовольно приостановила работу в связи с нерентабельностью», — сообщили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141406/
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