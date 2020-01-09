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Общество

Закрытие автобусного маршрута № 5 связано с коррупцией, заявляют жители

Фото 24.kg. Активисты жилмассива «Колмо»

Управление городского транспорта мэрии Бишкека 25 декабря 2019 года приостановило автобусный маршрут № 5 на неопределенный срок. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщили активисты жилмассива «Колмо».

По их словам, закрытие автобусного маршрута — это корыстная заинтересованность УГТ, которая препятствует развитию городского пассажирского автотранспорта столицы.

Жители отмечают, что позиция управления противоречит политике мэра Бишкека Азиза Суракматова, который неоднократно и публично заявлял о необходимости увеличения автобусного автопарка в Бишкеке.

Напомним, 16 декабря 2016 года между управлением городского транспорта и ОсОО «Шыдыр Жол Кей Джи» был заключен меморандум об осуществлении деятельности в сфере пассажирских перевозок. 6 декабря 2018-го подписан договор о пользовании муниципальным маршрутом сроком на пять лет. Однако 23 июля 2019 года, в день открытия линии, управление уведомило о досрочном прекращении договора без объяснения причин.
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