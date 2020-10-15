В Бишкеке у гостиницы «Иссык-Куль» собралось около тысячи сторонников премьера

Митинги в Бишкеке продолжаются. Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова решили изменить место дислокации. От Дома правительства они направились к государственной резиденции «Ала-Арча». Сбор проходит у гостиницы «Иссык-Куль». Людей большими группами привозят на автобусах и легковых машинах. На месте уже собралось около тысячи человек. Подвоз продолжается.

Стоит отметить, что требования участников акции протеста изменились. Теперь они митингуют за отставку Сооронбая Жээнбекова с поста главы государства.

Напомним, что вчера депутаты Жогорку Кенеша повторно рассмотрели кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьер-министра. Парламент утвердил состав и программу правительства.

На пресс-конференции новоизбранный глава кабмина заявил, что решит вопрос отставки президента.

Вечером того же дня, выступая перед своими сторонниками на площади, Садыр Жапаров заявил, что глава государства Сооронбай Жээнбеков пока не собирается уходить в отставку. Переговоры продолжатся сегодня.