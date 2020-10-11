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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Беспорядки в Бишкеке. Как выглядит «Белый дом» сегодня

В Бишкеке после парламентских выборов 4 октября прошли митинги не согласных с итогами. Тысячи людей вышли на площадь Ала-Тоо. 5 октября начались массовые беспорядки. В ночь на 6 октября неизвестные захватили «Белый дом» и подожгли его.

Практически все документы, мебель и техника в здании Жогорку Кенеша уничтожены или разграблены.

Сегодня парламент напоминает декорации из фильма ужасов: мрачные коридоры, разбитые окна, разбросанный мусор.

Во всех помещениях царит хаос. Добровольцы со всего Кыргызстана продолжают охранять здание от мародеров.

На верхние этажи журналистов пропускать боятся. Там остались нетронутыми бытовая техника, документы государственной важности и сейфы. Волонтеры боятся, что, после того как СМИ покажут в своих материалах уцелевшее, туда вновь нагрянут мародеры.

Ранее добровольцы, охраняющие здание «Белого дома», обратились к кыргызстанцам с просьбой вернуться домой и дать возможность лидерам политических группировок сесть за стол переговоров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168789/
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