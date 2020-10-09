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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Добровольцы, охраняющие здание «Белого дома», просят митингующих вернуться домой

Добровольцы, охраняющие здание «Белого дома», обратились к кыргызстанцам с просьбой вернуться домой и дать возможность лидерам сесть за стол переговоров.

По их словам, объект находится под присмотром простых граждан, которые прибыли со всей страны. «Мы просим не вестись на провокации. Не продаваться. Не верить, что мы поддерживаем какую-либо партию или являемся мародерами. Охраняем парламент уже несколько суток, многие устали», — рассказал один из дружинников.
Также доброволец попросил лидеров прийти во власть законным путем и принять документы, которые они охраняют.
 
«Здесь, помимо молодых мужчин, находятся старики и дети. Дома за нас всех беспокоятся. Мы хотим, чтобы власть получила свою легитимность, приняла документы и отпустила нас», — резюмировал молодой человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168475/
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