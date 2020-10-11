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Общество

Ночь в Бишкеке прошла без происшествий

Ночь в Бишкеке прошла спокойно, без происшествий. Фактов порчи имущества, объектов бизнеса и мародерства не зафиксировано. Об этом 24.kg сообщили в комендатуре.

Напомним, с 21.00 10 октября в столице Кыргызстана введен режим чрезвычайного положения. Соответствующий указ подписал президент. Он действует до 5.00.

Однако на Старой площади вчера после девяти часов вечера наблюдалось большое скопление людей. Сторонники утвержденного парламентом на посту премьер-министра Садыра Жапарова праздновали победу. Здесь опять зарезали лошадь, запускали петарды, пели песни.

По данным комендатуры, участникам несанкционированной акции разъяснили новые временные ограничения и попросили разойтись.

Общественный порядок и безопасность горожан круглосуточно осуществляют усиленные наряды милиции и дружинники.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168760/
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