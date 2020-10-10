Военная техника въехала на центральную площадь Ала-Тоо. Видео размещено в Telegram-канале «Сейчас.kg».

Накануне президент Сооронбай Жээнбеков ввел на территории Бишкека чрезвычайное положение, которое действует до 21 октября. Сегодня депутаты Жогорку Кенеша должны рассмотреть указ.

В комендатуре Бишкека пока недоступны для комментариев, какие ограничения будут введены в связи с режимом ЧП. Бишкекчане тем временем сообщают, что в разных частях города появилась военная техника и солдаты, устанавливаются блокпосты.

Известно, что в 16.00 на центральной площади Ала-Тоо пройдет развод-инструктаж силовиков.