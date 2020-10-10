В Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо пройдет развод-инструктаж силовиков

В Бишкеке на площади Ала-Тоо сегодня в 16.00 пройдет развод-инструктаж Бишкекского гарнизона с участием всех силовых структур. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД.

«Развод-инструктаж проводится для проверки готовности подразделений силовых структур к несению службы, обеспечению общественного порядка и безопасности граждан», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что командовать разводом-инструктажем будет заместитель министра внутренних дел, комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

Накануне президент Сооронбай Жээнбеков ввел на территории Бишкека чрезвычайное положение, которое действует до 21 октября. Сегодня депутаты Жогорку Кенеша должны рассмотреть указ.

В комендатуре Бишкека пока недоступны для комментариев, какие ограничения будут введены в связи с режимом ЧП. Бишкекчане тем временем сообщают, что в разных частях города появилась военная техника и солдаты.