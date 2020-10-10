Бишкекчане сообщают о военных в разных частях столицы

Жители Бишкека сообщают о скоплении военных и техники в разных частях города.

Отмечается, что сегодня на въезде в город со стороны улицы Курманжан Датки заметили солдат и военную технику.

На въезде в Бишкек со стороны села Новопокровка Иссык-Атинского района также появились военные и сотрудники милиции, военная техника.

В районе ТЭЦ-2 установлена палатка, собираются военные и милиция.

Однако пока нет сообщений о том, будут ли устанавливать блокпосты, проверять документы на въезде в город или вводить какие-либо ограничения на передвижения.

Накануне президент Сооронбай Жээнбеков ввел на территории Бишкека чрезвычайное положение, которое действует до 21 октября. Сегодня депутаты Жогорку Кенеша должны рассмотреть указ.