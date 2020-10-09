В машину экс-премьер-министра Омурбека Бабанова тоже стреляли

В машину экс-премьер-министра Омурбека Бабанова стреляли. Информацию 24.kg подтвердил представитель партии «Республика» Мирсулжан Намазалиев.



По его словам, авто, где находился Бабанов, когда покидал площадь Ала-Тоо, обстреляли, а потом преследовали. Сейчас бывший глава кабмина в безопасности. Мирсулжан Намазалиев добавил, что уезжать из страны Омурбек Бабанов не намерен. На вопрос, не передумал ли Бабанов баллотироваться в технические премьеры, Мирсулжан Намазалиев не ответил.

Ранее Алмазбек Атамбаев также заявил, что его машину обстреляли.

Напомним, сегодня на центральной площади столицы произошла стычка между сторонниками Омурбека Бабанова, Алмазбека Атамбаева и сторонниками Садыра Жапарова. В результате пять человек пострадали.

Отметим, согласно указу президента Сооронбая Жээнбекова с 10 октября в столице вводится режим чрезвычайного положения.