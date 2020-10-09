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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

В машину экс-премьер-министра Омурбека Бабанова тоже стреляли

В машину экс-премьер-министра Омурбека Бабанова стреляли. Информацию 24.kg подтвердил представитель партии «Республика» Мирсулжан Намазалиев.

По его словам, авто, где находился Бабанов, когда покидал площадь Ала-Тоо, обстреляли, а потом преследовали. Сейчас бывший глава кабмина в безопасности. Мирсулжан Намазалиев добавил, что уезжать из страны Омурбек Бабанов не намерен. На вопрос, не передумал ли Бабанов баллотироваться в технические премьеры, Мирсулжан Намазалиев не ответил. 

Ранее Алмазбек Атамбаев также заявил, что его машину обстреляли

Напомним, сегодня на центральной площади столицы произошла стычка между сторонниками Омурбека Бабанова, Алмазбека Атамбаева и сторонниками Садыра Жапарова. В результате пять человек пострадали. 

Отметим, согласно указу президента Сооронбая Жээнбекова с 10 октября в столице вводится режим чрезвычайного положения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168593/
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