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Сюжет: Беспорядки после выборов

На площади Ала-Тоо начались массовые беспорядки

На площади Ала-Тоо начались массовые беспорядки. Сторонники Садыра Жапарова, пришедшие на место, где собрались митингующие сторонники Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова, устроили драку. 

Стороны закидывают друг друга камнями и бутылками. Началась массовая драка. 

Лидеры и организаторы акции протеста ушли с трибуны, ее заняли митингующие сторонники Садыра Жапарова.

Напомним, что в столице уже пятые сутки продолжаются митинги в разных локациях. Сторонники экс-депутата Садыра Жапарова митинговали на Старой площади. Они пришли на площадь Ала-Тоо, где собрались сторонники Омурбека Бабанова и бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В связи с перебоями связи редакция пока не может сопровождать информирование видеосюжетами. Прямая трансляция идет на странице 24.kg в Facebook. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/168541/
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