ЮНИСЕФ предоставил Минздраву помощь. Передал инсулин, шприцы, тест-полоски

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызстане предоставил Министерству здравоохранения лекарства и средства, необходимые для борьбы с диабетом. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, в эндокринологический центр доставили 3 тонны гуманитарной помощи: 8 тысяч упаковок инсулина, 5 тысяч инсулиновых шприцев, 1,3 тысячи тест-полосок на глюкозу крови и мочи, контейнеры для использованных шприцев.

Исполняющая обязанности начальника Управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Нургуль Ибраева отметила, что в Кыргызстане более 63 тысяч человек страдают диабетом, 640 из них — дети и подростки. «Борьба с этой болезнью — одна из приоритетных задач министерства», — отметила она.

В ведомстве добавили, что помощь распределят по медицинским организациям всех областей, Бишкека и Оша.

Ранее Диабетическая и эндокринологическая ассоциация Кыргызстана заявила о катастрофической ситуации с жизненно важным препаратом. В Минздраве поспешили заверить, что запаса инсулина хватит до конца года.