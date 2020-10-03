В стране заканчивается инсулин. Эндокринологи считают ситуацию катастрофической

В стране заканчивается инсулин. Эндокринологи называют ситуацию катастрофической. Об этом 24.kg сообщили в Диабетической и эндокринологической ассоциации Кыргызстана.

По мнению специалистов, имеет место катастрофическая ситуация, грозящая социальным взрывом, если больные не будут своевременно обеспечены жизненно необходимыми инсулинами.

В нашей стране у пациентов с диабетом сегодня два врага: болезнь и государственная система обеспечения инсулинами. Диабетическая и эндокринологическая ассоциация КР

«При отсутствии инсулина больных ждет неминуемая смерть. Лечение инсулином у пациентов с сахарным диабетом — пожизненное. Человек с диабетом первого типа должен вводить инсулин всю свою жизнь, ежедневно по несколько раз. Инсулин дорогой препарат, но лечение осложнений еще дороже. О сложившейся ситуации Эндокринологический центр неоднократно докладывал Министерству здравоохранения с марта 2020 года. Мы писали письма президенту и премьер-министру, но ответа так и не получили», — отметили в ассоциации.

Число зарегистрированных больных с сахарным диабетом в Кыргызстане, как и во всем мире, неуклонно растет. В республике на 1 января 2020 года их число составляет почти 63 тысячи человек.

Из них с сахарным диабетом первого типа 2 тысячи 500 человек, а лиц, получающих инсулин, — больше 25 тысяч. Только за 2019 год кыргызстанцев с впервые выявленным сахарным диабетом зарегистрировано 7 тысяч человек.

По данным ассоциации, на 2020 год предварительная заявка на закупку инсулинов составляла 250 миллионов сомов, а выделено было всего 108 миллионов сомов. Это составляет 40 процентов потребности.

В связи с ростом курса валют цена на инсулины выросла на 30 процентов, из-за чего их было закуплено меньше ожидаемого количества при росте количества больных.

«В нашей стране все зависит от чиновников. К большому сожалению, при закупке инсулинов не учитывается мнение специалистов, занимающихся проблемами диабета у больных. Минздрав постоянно говорит о дефиците бюджета, недофинансировании, в то время как бывший руководитель ведомства несколько дней назад заключен под стражу с подозрением в нанесении бюджету ущерба в 65 миллионов сомов. Значит, деньги есть, только расходуются они не так», — возмущены в организации.

В ассоциации призывают чиновников кабмина принять срочные меры для обеспечения пациентов с диабетом жизненно необходимыми инсулинами.