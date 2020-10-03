10:36
USD 79.49
EUR 93.11
RUB 1.02
Общество

В стране заканчивается инсулин. Эндокринологи считают ситуацию катастрофической

В стране заканчивается инсулин. Эндокринологи называют ситуацию катастрофической. Об этом 24.kg сообщили в Диабетической и эндокринологической ассоциации Кыргызстана.

По мнению специалистов, имеет место катастрофическая ситуация, грозящая социальным взрывом, если больные не будут своевременно обеспечены жизненно необходимыми инсулинами.

В нашей стране у пациентов с диабетом сегодня два врага: болезнь и государственная система обеспечения инсулинами.

Диабетическая и эндокринологическая ассоциация КР

«При отсутствии инсулина больных ждет неминуемая смерть. Лечение инсулином у пациентов с сахарным диабетом — пожизненное. Человек с диабетом первого типа должен вводить инсулин всю свою жизнь, ежедневно по несколько раз. Инсулин дорогой препарат, но лечение осложнений еще дороже. О сложившейся ситуации Эндокринологический центр неоднократно докладывал Министерству здравоохранения с марта 2020 года. Мы писали письма президенту и премьер-министру, но ответа так и не получили», — отметили в ассоциации.

Число зарегистрированных больных с сахарным диабетом в Кыргызстане, как и во всем мире, неуклонно растет. В республике на 1 января 2020 года их число составляет почти 63 тысячи человек.

Из них с сахарным диабетом первого типа 2 тысячи 500 человек, а лиц, получающих инсулин, — больше 25 тысяч. Только за 2019 год кыргызстанцев с впервые выявленным сахарным диабетом зарегистрировано 7 тысяч человек.

По данным ассоциации, на 2020 год предварительная заявка на закупку инсулинов составляла 250 миллионов сомов, а выделено было всего 108 миллионов сомов. Это составляет 40 процентов потребности.

В связи с ростом курса валют цена на инсулины выросла на 30 процентов, из-за чего их было закуплено меньше ожидаемого количества при росте количества больных.

«В нашей стране все зависит от чиновников. К большому сожалению, при закупке инсулинов не учитывается мнение специалистов, занимающихся проблемами диабета у больных. Минздрав постоянно говорит о дефиците бюджета, недофинансировании, в то время как бывший руководитель ведомства несколько дней назад заключен под стражу с подозрением в нанесении бюджету ущерба в 65 миллионов сомов. Значит, деньги есть, только расходуются они не так», — возмущены в организации.

В ассоциации призывают чиновников кабмина принять срочные меры для обеспечения пациентов с диабетом жизненно необходимыми инсулинами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167296/
просмотров: 123
Версия для печати
Материалы по теме
Чиновники утверждают: В больнице Таш-Кумыра имеется трехмесячный запас лекарств
В Бишкеке и Чуйской области в восьми школах откроют медицинские кабинеты
На некачественные иголки для инъекций инсулина жалуются пациенты с диабетом
Пандемия коронавируса. Из каких стран не могут вернуться кыргызстанцы
Масок нет, но вы держитесь. Почему средства защиты оказались дефицитным товаром
Бишкекчане смогут бесплатно проверить уровень сахара в крови
Больные сахарным диабетом просят не ставить на них эксперименты
В Туркменистане перебои с продуктами. Ввели ограничения на продажу сахара и муки
Богатырь с Иссык-Куля: от пастора — в чемпионы мира по пауэрлифтингу
Доходов бюджета Кыргызстана не хватило на все его расходные статьи
Популярные новости
Возврат в&nbsp;школу. Кто и&nbsp;как будет учиться с&nbsp;6&nbsp;октября Возврат в школу. Кто и как будет учиться с 6 октября
Бишкекчане жалуются на&nbsp;холод в&nbsp;квартирах. В&nbsp;мэрии сказали, когда ждать отопления Бишкекчане жалуются на холод в квартирах. В мэрии сказали, когда ждать отопления
Крики, драки, неизвестность. Как кыргызстанцу улететь в&nbsp;Россию Крики, драки, неизвестность. Как кыргызстанцу улететь в Россию
Выборы-2020. Экс-глава Совбеза обеспокоен обострением ситуации в&nbsp;стране Выборы-2020. Экс-глава Совбеза обеспокоен обострением ситуации в стране
Бизнес
Новый автомобиль Hyundai в&nbsp;рассрочку от&nbsp;&laquo;Халык Банка&raquo; Новый автомобиль Hyundai в рассрочку от «Халык Банка»
Beeline продолжает расширять сеть: 220 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 220 базовых станций с начала года!
Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и&nbsp;Coca-Cola продлевают совместную акцию Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и Coca-Cola продлевают совместную акцию
Детей с&nbsp;ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования Детей с ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования
3 октября, суббота
10:29
В стране заканчивается инсулин. Эндокринологи считают ситуацию катастрофической В стране заканчивается инсулин. Эндокринологи считают с...
10:11
Навести порядок в парковой зоне в районе Кожзавода просят бишкекчане
10:02
Берегите паспорт. Почему никому нельзя давать не только документ, но и копию
09:51
В Генпрокуратуре зафиксировали факты нарушения избирательного законодательства
09:32
Выборы-2020. Несколько ТИК в регионах не получили новые средства защиты