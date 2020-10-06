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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

В Бишкекводоканале заявили о попытке рейдерского захвата предприятия

В Бишкекводоканале заявили о попытке рейдерского захвата предприятия. Как сообщил 24.kg пресс-секретарь БВК Эрлан Тимуров, после окончания рабочего дня в здание пришли молодые люди, чтобы назначить нового руководителя.

«Они только сказали, что являются представителями нового правительства. Охранник им ответил, что, кроме него, в здании никого нет, после чего молодые люди пообещали вернуться утром и поставить своего человека», — сказал он.

В Бишкекводоканале отметили, что являются стратегически важным объектом, основной задачей которого является обеспечение столицы и ее окрестностей питьевой водой, а также канализационными стоками.

«Коллектив обращается к общественности, Координационному совету, временно исполняющему обязанности премьер-министра Садыру Жапарову с просьбой поддержать ПЭУ «Бишкекводоканал» и не допустить рейдерского захвата стратегически важного объекта для города», — добавил Эрлан Тимуров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167978/
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