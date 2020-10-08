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Общество
Сюжет: Радиочастотный скандал

Продажа радиочастот. Родные Артура Халдарова просят перевести его в больницу

Обвиняемый по делу о незаконной продаже радиочастот учредитель ОсОО «Ала-ТВ» Артур Халдаров нуждается в операции. Об этом 24.kg заявила его сестра Дина Халдарова.

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По ее словам, в настоящий момент Артур Халдаров содержится в больнице при колонии № 47.

«Из СИЗО-1 моего брата вывезли на скорой помощи, у него открылось внутрижелудочное кровотечение. Его сначала госпитализировали на неделю, а потом перевели в ИК № 47. Он нуждается в операции. При этом представители следственной группы запугивают врачей. По некоторым данным, это был следователь из МВД», — сказала Дина Халдарова.

Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с сотовым оператором и сотрудниками ГКИТС незаконно переоформило лицензию оператора. Это нанесло ущерб интересам государства. В рамках дела задержали сотрудников ГКНБ, а также двух руководителей компании Ala-TV Дмитрия Ветлугина и замглавы ГКИТС Максата Джылышбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168325/
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