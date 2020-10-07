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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

В городе Ош митинг: просят вернуть на пост мэра Таалайбека Сарыбашова

В Оше проходит митинг в поддержку бывшего градоначальника. Участники просят восстановить в должности мэра города Таалайбека Сарыбашова.

На главной площади южной столицы собралось около 300 человек. Они держат лозунги с требованиями вернуть на пост мэра Сарыбашова.

«Нашему городу нужно спокойствие, стабильность, законность и легитимность. Нам необходимо воспользоваться умом и трудом молодежи», — говорят митингующие.

Напомним, депутаты города Оша проголосовали за отставку мэра Таалайбека Сарыбашова. Решение было принято единогласно всеми присутствующими народными избранниками. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168102/
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