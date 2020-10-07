Беспорядки в Бишкеке. Возле Дома правительства снова митинг

Возле Дома правительства сегодня снова проходит митинг. Известно, что в самом задании находится и. о. премьер-министра Садыр Жапаров, лидеры партий «Реформа», «Чон казат», «Мекен Ынтымагы», «Ыйман нуру».

Сторонники исполняющего обязанности главы правительства заблокировали вход в здание, в то время как сторонники других партий пытаются пропустить их внутрь. Эти люди требуют полную люстрацию бывших депутатов и чиновников.

Они также заявляют, что не согласны с назначением Садыра Жапарова, потому что его не выбирал народ.