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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Беспорядки в Бишкеке. Возле Дома правительства снова митинг

Фото 24.kg. Возле Дома правительства сегодня снова проходит митинг

Возле Дома правительства сегодня снова проходит митинг. Известно, что в самом задании находится и. о. премьер-министра Садыр Жапаров, лидеры партий «Реформа», «Чон казат», «Мекен Ынтымагы», «Ыйман нуру».

Сторонники исполняющего обязанности главы правительства заблокировали вход в здание, в то время как сторонники других партий пытаются пропустить их внутрь. Эти люди требуют полную люстрацию бывших депутатов и чиновников.

Они также заявляют, что не согласны с назначением Садыра Жапарова, потому что его не выбирал народ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168025/
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