16:45
USD 79.03
EUR 93.70
RUB 1.06
Общество
Сюжеты: Радиочастотный скандал, Скандалы с чиновниками

Скандал с радиочастотами. Трех фигурантов уголовного дела оставили под стражей

Трех фигурантов уголовного дела о незаконной продаже радиочастот оставили под стражей в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Читайте по теме
Продажа радиочастот. Одного из обвиняемых отпустили под домашний арест

Уточняется, что Военная прокуратура ходатайствовала о продлении меры пресечения в отношении экс-главы Госагентства связи Натальи Черногубовой, директора по стратегии и развитию компании Ala-TV Дмитрия Ветлугина, а также заместителя председателя Госкомитета информационных технологий и связи Максата Джылышбаева. Всех оставили под стражей в СИЗО ГКНБ до 12 ноября.

Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с сотовым оператором и сотрудниками ГКИТС незаконно переоформило лицензию оператора. Это нанесло ущерб интересам государства. В рамках дела задержали сотрудников ГКНБ, а также двух руководителей компании Ala-TV Дмитрия Ветлугина и замглавы Максата Джылышбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165228/
просмотров: 606
Версия для печати
Материалы по теме
Продажа радиочастот. Одного из обвиняемых отпустили под домашний арест
Продажа радиочастот. В Бишкеке задержали зампредседателя ГКИТС
В Бишкеке задержан учредитель ОсОО «Ала-ТВ» Артур Халдаров
Поправки в процесс распределения радиочастот ухудшат положение бизнеса
Продажа радиочастот. Экс-главу Госагентства связи оставили под стражей
Аскар Сыдыков: Продажа радиочастот «Ала-TV» «Билайну» — законная сделка
Продажа радиочастот. Генпрокуратура дает пояснение, почему дело засекречено
В правительстве рассказали, зачем встречались с представителями «Скай Мобайла»
Депутат требует заслушать Кубатбека Боронова по приграничным вопросам
Продажа радиочастот. После скандала в отставку отправлен зампредседателя ГКНБ
Популярные новости
Экс-посол пояснил, где обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в&nbsp;состав России Экс-посол пояснил, где обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в состав России
COVID-19. Расслабились? А&nbsp;зря... COVID-19. Расслабились? А зря...
Дело Алмазбека Атамбаева. Канат Сагымбаев просит бойцов &laquo;Альфы&raquo; сказать правду Дело Алмазбека Атамбаева. Канат Сагымбаев просит бойцов «Альфы» сказать правду
Как различать симптомы простуды, гриппа и&nbsp;коронавируса. Рекомендации Минздрава Как различать симптомы простуды, гриппа и коронавируса. Рекомендации Минздрава
Бизнес
Интернет-магазин GLOBUS. От&nbsp;первого лица Интернет-магазин GLOBUS. От первого лица
Рост цен на&nbsp;золото: как на&nbsp;нем заработать в&nbsp;Кыргызстане? Рост цен на золото: как на нем заработать в Кыргызстане?
Смотрите матчи Английской премьер-лиги на&nbsp;O!TV уже в&nbsp;эту субботу Смотрите матчи Английской премьер-лиги на O!TV уже в эту субботу
Банк &laquo;Бай-Тушум&raquo; стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge) Банк «Бай-Тушум» стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge)
15 сентября, вторник
16:41
Премьер-министр рассказал, когда начнут работать детские сады Премьер-министр рассказал, когда начнут работать детски...
16:33
Фонд госматрезервов закупит 65 наименований лекарств, в том числе против COVID
16:22
Выборы-2020. Дастана Джумабекова могут снять с гонки за подкуп избирателей
16:12
Увеличился экспорт скота из Кыргызстана в соседние страны
16:09
Скандал с радиочастотами. Трех фигурантов уголовного дела оставили под стражей