Скандал с радиочастотами. Трех фигурантов уголовного дела оставили под стражей

Трех фигурантов уголовного дела о незаконной продаже радиочастот оставили под стражей в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что Военная прокуратура ходатайствовала о продлении меры пресечения в отношении экс-главы Госагентства связи Натальи Черногубовой, директора по стратегии и развитию компании Ala-TV Дмитрия Ветлугина, а также заместителя председателя Госкомитета информационных технологий и связи Максата Джылышбаева. Всех оставили под стражей в СИЗО ГКНБ до 12 ноября.

Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с сотовым оператором и сотрудниками ГКИТС незаконно переоформило лицензию оператора. Это нанесло ущерб интересам государства. В рамках дела задержали сотрудников ГКНБ, а также двух руководителей компании Ala-TV Дмитрия Ветлугина и замглавы Максата Джылышбаева.