15:46
USD 78.87
EUR 93.51
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Пресс-секретарь партии «Биримдик» о ситуации в школе № 4

«Партию, уверенную в своих силах и которая строго придерживается требований закона, пытаются очернить любыми способами, используя ложь и слухи», — заявил 24.kg пресс-секретарь политической организации «Биримдик» Адилет Султаналиев, комментируя сообщение в социальных сетях о том, что якобы директор бишкекской школы № 4 призывает родителей голосовать за них.

По его словам, этим могут заниматься лишь те партии, кто не уверен в себе и победе, не способен предложить стране ничего конкретного и нужного, но рассчитывает на грязные методы.

«Уверенность в своих кандидатах, наличие ясной идеологии и поддержка народа Кыргызстана абсолютно исключают любую вероятность подкупа со стороны нашей партии — все обвинения голословны. Мы будем рассматривать подобные заявления как провокацию», — сказал Адилет Султаналиев.

Ранее в Instagram-аккаунте «Тажадым» появилось сообщение о том, что директор школы-гимназии № 4 просит классных руководителей убедить родителей учеников без городской прописки голосовать за одну из партий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165073/
просмотров: 846
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Регистрация по форме № 2 остается массово востребованной
Директор школы № 4 просит учителей убедить родителей голосовать за партию
Выборы-2020. Число избирателей за рубежом составляет 20 тысяч человек
«Биримдик» № 1. Джаныбек Бакчиев удостоен высокой награды от ветеранов «Альфы»
Министр внутренних дел поручил ОВД в Нарыне тщательно готовиться к выборам
Сооронбай Жээнбеков: Бог даст, выборы пройдут в русле законности
Выборы-2020. Выпущены ролики, призывающие общество сделать правильный выбор
«Биримдик» — партия победителей. Наш номер в бюллетене — 1!
Выборы-2020. Рейтинг партий по этнической квоте
Выборы-2020. Силовики хотят в парламент: кто от какой партии баллотируется
Популярные новости
Дело Алмазбека Атамбаева. Канат Сагымбаев просит бойцов &laquo;Альфы&raquo; сказать правду Дело Алмазбека Атамбаева. Канат Сагымбаев просит бойцов «Альфы» сказать правду
Как различать симптомы простуды, гриппа и&nbsp;коронавируса. Рекомендации Минздрава Как различать симптомы простуды, гриппа и коронавируса. Рекомендации Минздрава
COVID-19. Расслабились? А&nbsp;зря... COVID-19. Расслабились? А зря...
Возобновляются авиарейсы с&nbsp;Казахстаном: когда и&nbsp;кому можно полететь Возобновляются авиарейсы с Казахстаном: когда и кому можно полететь
Бизнес
Интернет-магазин GLOBUS. От&nbsp;первого лица Интернет-магазин GLOBUS. От первого лица
Рост цен на&nbsp;золото: как на&nbsp;нем заработать в&nbsp;Кыргызстане? Рост цен на золото: как на нем заработать в Кыргызстане?
Смотрите матчи Английской премьер-лиги на&nbsp;O!TV уже в&nbsp;эту субботу Смотрите матчи Английской премьер-лиги на O!TV уже в эту субботу
Банк &laquo;Бай-Тушум&raquo; стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge) Банк «Бай-Тушум» стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge)
14 сентября, понедельник
15:44
Выборы-2020. Регистрация по форме № 2 остается массово востребованной Выборы-2020. Регистрация по форме № 2 остается массово...
15:07
Выборы-2020. Пресс-секретарь партии «Биримдик» о ситуации в школе № 4
15:05
«Мекеним Кыргызстан» № 4 подготовила программу партии, используя шрифт Брайля
14:31
В Минздраве опровергли переполненность детского отделения в больнице Нарына
14:11
В Алайском районе уничтожают уникальные петроглифы ради добычи угля