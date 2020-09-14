Выборы-2020. Пресс-секретарь партии «Биримдик» о ситуации в школе № 4

«Партию, уверенную в своих силах и которая строго придерживается требований закона, пытаются очернить любыми способами, используя ложь и слухи», — заявил 24.kg пресс-секретарь политической организации «Биримдик» Адилет Султаналиев, комментируя сообщение в социальных сетях о том, что якобы директор бишкекской школы № 4 призывает родителей голосовать за них.

По его словам, этим могут заниматься лишь те партии, кто не уверен в себе и победе, не способен предложить стране ничего конкретного и нужного, но рассчитывает на грязные методы.

«Уверенность в своих кандидатах, наличие ясной идеологии и поддержка народа Кыргызстана абсолютно исключают любую вероятность подкупа со стороны нашей партии — все обвинения голословны. Мы будем рассматривать подобные заявления как провокацию», — сказал Адилет Султаналиев.

Ранее в Instagram-аккаунте «Тажадым» появилось сообщение о том, что директор школы-гимназии № 4 просит классных руководителей убедить родителей учеников без городской прописки голосовать за одну из партий.