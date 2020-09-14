Директор школы № 4 просит учителей убедить родителей голосовать за партию

Директор школы-гимназии № 4 просит классных руководителей убедить родителей учеников без городской прописки голосовать за одну из партий. Соответствующее сообщение опубликовали в Instagram-аккаунте «Тажадым».

Фото Instagram. Директор школы-гимназии № 4 просит родителей учащихся без городской прописки голосовать за партию «Биримдик»

В Сеть выложили скриншот сообщения от директора общеобразовательного учреждения, где она обращается к классным руководителям 1-4-х и кураторам 5-11-х классов. «Необходимо убедить родителей, имеющих не бишкекскую прописку, прийти к нам в школу и пройти регистрацию, а 4 октября проголосовать на партию. Прошу еще раз поработать качественно, это очень важно», — говорится в сообщении.

Сама директор гимназии Илита Пак для комментариев недоступна. Ее телефон отключен.

В пресс-службе управления образования Бишкека 24.kg обещают прокомментировать ситуацию позже.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.