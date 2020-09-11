Как жить? Посткоронавирусный период оказался для кыргызстанцев очень трудным

Заболеваемость коронавирусом и внебольничной пневмонией пошла на спад, но с их последствиями переболевшие кыргызстанцы продолжают бороться до сих пор. Горячие линии психологической помощи работают с начала пандемии. Как изменилась ситуация за несколько месяцев и на что жалуются люди сейчас, 24.kg рассказали психиатр Республиканского центра психического здоровья Зарина Файзулина и завкафедрой психологии ОшГУ, доцент Акчач Жолдошева.

— Как изменились статистика звонков и картина обращений?

А.Ж.: Не знаю, как у других, но у меня обращений стало больше. За день только до обеда обратилось пять человек. У многих депрессивное состояние, подавленность, слабость, бессонница, отсутствие аппетита. Темп речи пациентов выдает тревожность, страх. У переболевших COVID-19 до сих пор душа неспокойная.

Читайте по теме Как медикам избежать профессионального выгорания. Психологи готовы помочь

З.Ф.: Мы ведем работу около четырех месяцев. И если сначала всем не верилось в опасность, то во второй и третий месяцы наблюдался ажиотаж. Каждый врач консультировал по 150 пациентов, помимо основной работы в стационарах.

Сейчас на каждого врача приходится примерно по 90 пациентов, то есть количество звонков уменьшилось примерно на 30 процентов.

Очень много тревожных расстройств, невротических. Люди приходят с симптомами псевдоковида, жалуются на одышку, страх, тревогу, напряжение, чувство удушения, боли в груди. У некоторых доходит до бредовых переживаний. Это очень сильно влияет на работоспособность. Сказывается и то, что очень многих сократили на работе.

— Что значит псевдоковид?

З.Ф.: Тревога трансформируется в такие проявления, как удушье, боли в груди и другие симптомы, характерные для коронавируса. Возможно, человек сам уже переболел или видел такие же симптомы у своих заболевших родственников, но сейчас он здоров, тест отрицательный, а симптомы на фоне высокого уровня тревоги все равно сохраняются. Мы их назвали псевдоковидные.

— Что делать людям в таких случаях?

З.Ф.: Обращаться за специализированной помощью, не оставаться с проблемой один на один, приходить на прием к нам или пользоваться услугами онлайн-консультирования. Служба очень хорошо поставлена.

Иначе проблема может затянуться и привести к неправильной диагностике, неверному лечению.

Узкие специалисты могут лечить пациента от каких-то других заболеваний, но не брать во внимание стрессовые и тревожные переживания.

Не заниматься самолечением, не бояться проблемы, а приходить и дифференцировать — действительно ли это ковид, поражение вирусной этиологии или всего лишь проявления тревожных переживаний. Ведь очень многие пережили смерти близких, видели тяжелые последствия коронавируса у родных и знакомых. Поэтому это явление очень распространено сейчас, вплоть до бредовых переживаний.

У людей есть страх, паника. СМИ способствуют этому, публикуя регулярно информацию об умерших. Такой ажиотаж характерен не только для наших пациентов, мнительных людей, но и других.

— Кто обращается за психологической помощью?

З.Ф.: Люди абсолютно разного возраста. Тут нет никаких градаций. Обращаются и молодые, и пожилые. Проявления ковида не пощадили никого.

Читайте по теме Жить здесь и сейчас. Как пережить горе от гибели близких из-за коронавируса

А.Ж.: Около 60 процентов обращающихся — женщины, остальные 40 — мужчины. Большинство из них работают, есть, конечно, и домохозяйки. Возраст — в основном от 24 лет и старше. Но есть и 16-летние ребята, подростки — школьники, испытывающие проблемы с дистанционным обучением.

— Какие рекомендации дадите переболевшим коронавирусом?

З.Ф.: Обязательно заниматься физкультурой, в интернете много разных дыхательных практик для профилактики легочной недостаточности. Их нужно делать. Не сидеть дома, гулять (в частном дворе или в парковой зоне, но не в местах массового скопления людей), проветривать помещения.

Не замыкаться, не погружаться в негатив, читать, писать, рисовать, танцевать — все что угодно, кроме погружения в негатив.

А.Ж.: Реабилитационная работа длительная и кропотливая. Одна-две консультации не помогут. В тяжелых случаях рекомендую обращаться к психиатрам. Своим пациентам я помогаю составить план работы, занимаемся арт-терапией, делаем физические упражнения. Обязательно нужно двигаться, гулять, делать зарядку, правильно питаться, принимать витамины, укреплять состояние организма.

— Весной и осенью обычно говорят об обострении состояния. Есть ли у вас прогнозы на ближайшее время?

З.Ф.: В плане психического здоровья обострения могут быть всегда. Яркой градации по сезонам нет. Я надеюсь, что мы осень проживем хорошо и осеннего обострения не будет. По крайней мере, сейчас ничего этого не предвещает, заболеваемость коронавирусом пошла на спад. Скачка депрессии нет, но есть скачок тревожных расстройств.

Читайте по теме Реабилитация переболевших COVID-19 может продлиться до года. Что нужно делать

У людей остаются вопросы, будет ли вторая волна и чего нам ждать. Ответить на них могут эпидемиологи, психиатры же советуют беречь себя и свою семью, обрабатывать поверхности, носить маски, не контактировать лишний раз с людьми, избегать больших мероприятий хотя бы какое-то время, как можно меньше самим проводить большие сабантуи.

А.Ж.: Обычно обострения начинаются в октябре-ноябре, у людей, переболевших пневмонией и коронавирусом, может усилиться тревожное состояние. Сейчас чиновники пугают второй волной, а лучше бы они думали о населении и усиливали профилактическую работу, подключали сельские комитеты здоровья. У нас принята программа психического здоровья до 2030 года, но над ее исполнением никто не работает.

Психологов не хватает. Мы работаем, постоянно на горячих линиях сидим, тоже выгораем, а внимания на нас никто не обращает. Даже обычная грамота, которой отметят твой труд, — это стимул для дальнейшей работы.