Как жить? Посткоронавирусный период оказался для кыргызстанцев очень трудным

Заболеваемость коронавирусом и внебольничной пневмонией пошла на спад, но с их последствиями переболевшие кыргызстанцы продолжают бороться до сих пор. Горячие линии психологической помощи работают с начала пандемии. Как изменилась ситуация за несколько месяцев и на что жалуются люди сейчас, 24.kg рассказали психиатр Республиканского центра психического здоровья Зарина Файзулина и завкафедрой психологии ОшГУ, доцент Акчач Жолдошева.
— Как изменились статистика звонков и картина обращений?
А.Ж.: Не знаю, как у других, но у меня обращений стало больше. За день только до обеда обратилось пять человек. У многих депрессивное состояние, подавленность, слабость, бессонница, отсутствие аппетита. Темп речи пациентов выдает тревожность, страх. У переболевших COVID-19 до сих пор душа неспокойная.
З.Ф.: Мы ведем работу около четырех месяцев. И если сначала всем не верилось в опасность, то во второй и третий месяцы наблюдался ажиотаж. Каждый врач консультировал по 150 пациентов, помимо основной работы в стационарах.
Очень много тревожных расстройств, невротических. Люди приходят с симптомами псевдоковида, жалуются на одышку, страх, тревогу, напряжение, чувство удушения, боли в груди. У некоторых доходит до бредовых переживаний. Это очень сильно влияет на работоспособность. Сказывается и то, что очень многих сократили на работе.
— Что значит псевдоковид?
З.Ф.: Тревога трансформируется в такие проявления, как удушье, боли в груди и другие симптомы, характерные для коронавируса. Возможно, человек сам уже переболел или видел такие же симптомы у своих заболевших родственников, но сейчас он здоров, тест отрицательный, а симптомы на фоне высокого уровня тревоги все равно сохраняются. Мы их назвали псевдоковидные.
— Что делать людям в таких случаях?
З.Ф.: Обращаться за специализированной помощью, не оставаться с проблемой один на один, приходить на прием к нам или пользоваться услугами онлайн-консультирования. Служба очень хорошо поставлена.
Узкие специалисты могут лечить пациента от каких-то других заболеваний, но не брать во внимание стрессовые и тревожные переживания.
Не заниматься самолечением, не бояться проблемы, а приходить и дифференцировать — действительно ли это ковид, поражение вирусной этиологии или всего лишь проявления тревожных переживаний. Ведь очень многие пережили смерти близких, видели тяжелые последствия коронавируса у родных и знакомых. Поэтому это явление очень распространено сейчас, вплоть до бредовых переживаний.
У людей есть страх, паника. СМИ способствуют этому, публикуя регулярно информацию об умерших. Такой ажиотаж характерен не только для наших пациентов, мнительных людей, но и других.
— Кто обращается за психологической помощью?
З.Ф.: Люди абсолютно разного возраста. Тут нет никаких градаций. Обращаются и молодые, и пожилые. Проявления ковида не пощадили никого.
А.Ж.: Около 60 процентов обращающихся — женщины, остальные 40 — мужчины. Большинство из них работают, есть, конечно, и домохозяйки. Возраст — в основном от 24 лет и старше. Но есть и 16-летние ребята, подростки — школьники, испытывающие проблемы с дистанционным обучением.
— Какие рекомендации дадите переболевшим коронавирусом?
З.Ф.: Обязательно заниматься физкультурой, в интернете много разных дыхательных практик для профилактики легочной недостаточности. Их нужно делать. Не сидеть дома, гулять (в частном дворе или в парковой зоне, но не в местах массового скопления людей), проветривать помещения.
А.Ж.: Реабилитационная работа длительная и кропотливая. Одна-две консультации не помогут. В тяжелых случаях рекомендую обращаться к психиатрам. Своим пациентам я помогаю составить план работы, занимаемся арт-терапией, делаем физические упражнения. Обязательно нужно двигаться, гулять, делать зарядку, правильно питаться, принимать витамины, укреплять состояние организма.
— Весной и осенью обычно говорят об обострении состояния. Есть ли у вас прогнозы на ближайшее время?
З.Ф.: В плане психического здоровья обострения могут быть всегда. Яркой градации по сезонам нет. Я надеюсь, что мы осень проживем хорошо и осеннего обострения не будет. По крайней мере, сейчас ничего этого не предвещает, заболеваемость коронавирусом пошла на спад. Скачка депрессии нет, но есть скачок тревожных расстройств.
У людей остаются вопросы, будет ли вторая волна и чего нам ждать. Ответить на них могут эпидемиологи, психиатры же советуют беречь себя и свою семью, обрабатывать поверхности, носить маски, не контактировать лишний раз с людьми, избегать больших мероприятий хотя бы какое-то время, как можно меньше самим проводить большие сабантуи.
А.Ж.: Обычно обострения начинаются в октябре-ноябре, у людей, переболевших пневмонией и коронавирусом, может усилиться тревожное состояние. Сейчас чиновники пугают второй волной, а лучше бы они думали о населении и усиливали профилактическую работу, подключали сельские комитеты здоровья. У нас принята программа психического здоровья до 2030 года, но над ее исполнением никто не работает.
Психологов не хватает. Мы работаем, постоянно на горячих линиях сидим, тоже выгораем, а внимания на нас никто не обращает. Даже обычная грамота, которой отметят твой труд, — это стимул для дальнейшей работы.