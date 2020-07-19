Как медикам избежать профессионального выгорания. Психологи готовы помочь

Из-за вспышки COVID-19 врачи, медсестры, младший медперсонал — все работают в экстремальных условиях. Приходится носить неудобные СИЗ в жару, выслушивать упреки пациентов, неделями не видеть свою семью. Профессиональное выгорание просто неизбежно.

Во многих странах мира создают систему оказания психологической помощи медикам. В Кыргызстане же такого приоритета нет. Сейчас медработники спасают чужие жизни, им не до своих проблем и переживаний. Специалисты говорят, что только единицы из них обращаются за психологической помощью. Почему это не принято и чем чревато, 24.kg рассказала гештальт-терапевт Айгуль Ысыкеева.

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— Переживания врачей достаточно сильные, они вызывают стресс, истощение, эмоциональное выгорание. Но почему-то у медработников очень сильные психологические барьеры, мешающие им обратиться к психологу. Отрицание, что им нужна помощь, ведь они так много знают об устройстве человека, понимают, что с ним происходит и как помочь. Если врачу стало плохо или поднялось давление, то он первым делом приводит эти показатели в норму. Хотя это может быть следствием повышенной тревоги.

В этом плане психолог или психотерапевт проигрывает, поскольку у него нет очевидных инструментов. Поэтому к ним не обращаются — только в крайнем случае, когда станет совсем плохо.

Кроме того, сейчас у многих просто нет физической возможности обратиться к психологу. Мобильные бригады, к примеру, работают по 12-14 часов, они настолько перегружены, что им остается время только поесть и поспать, удовлетворить самые первичные потребности. А ведь еще есть семья, быт, проблемы.

— Однако силы не бесконечны. Какие могут быть последствия?

— Будет истощаться организм физически и эмоционально.

Обязательно начнется эмоциональное выгорание.

Его стадии таковы, что вначале организм может мобилизоваться и держаться определенное время. Появляются новые силы, усталость не чувствуется, но и эти ресурсы тоже истощаются, постепенно приходят другие стадии. Срабатывает психологическая защита, которая хочет отгородиться от всего этого. Все не нравится, появляется агрессия (мы звоним врачу, а он уже сердит).

Потом начинают формироваться циничное отношение, отстраненность, а затем уже появляется отвращение, когда от всего воротит. Упадок сил, депрессия нарастает, апатия.

Эти последние стадии сопровождаются разными психосоматическими проявлениями (язва желудка, астма, кожные высыпания и другое). Из депрессии очень трудно выходить, поэтому желательно не доводить себя до такого состояния. Мы же живые, не роботы. Наш организм всегда дает о себе знать — тем, что хочет спать, отдохнуть, появляются нежелание чем-то заниматься, лень. К сожалению, большая часть людей разучилась прислушиваться к этим знакам.

Факторов депрессии и посттравматического расстройства много: бессилие при лечении больного, отчаяние, не вовремя выплатили зарплату, денег не хватает, трудности в семейной жизни, агрессия пациентов и другое.

— Чем психолог может помочь?

— Во-первых, выслушать. Многие люди не научены делиться переживаниями, носят все в себе. А ведь участие другого человека, поддержка помогают пережить трудные моменты.

Горем тоже нужно поделиться, чтобы его стало меньше.

Однако это не значит, что можно вываливать все на родных и знакомых. Они не всегда готовы это слушать или не умеют слушать так, как психологи, которые выполняют свою работу правильно.

Во-вторых, специалист научит снимать тревогу, правильно дышать, расскажет различные техники заземления.

Кроме того, поможем приобрести навыки самопомощи для профилактики эмоционального выгорания, проработаем его симптомы (снятие напряжения, повышение стрессоустойчивости, выявление внутренних и внешних ресурсов, работа с депрессией).

— Мест в больницах не хватает, больные тяжелые, многие умирают. Врачи переживают. Что делать им с чувством вины?

— С помощью психолога осознать, действительно ли он виноват. Если да, то пережить это, не оставлять как травму в себе, не подкапливать много маленьких кусочков вины. Как раз они и приведут к депрессии. Возможно, так сложились обстоятельства и врач не виноват в случившемся.

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— Семьи медработников тоже нуждаются в помощи?

— Конечно. Они находятся в зоне опасности, их родные могут принести вирус домой с работы, заразить всех. В свою очередь семьи переживают за своих любимых, дорогих людей. Они бессильны их уберечь, помочь, ведь врачам приходится каждый день ходить на работу.

— Как находить в себе силы чему-то радоваться в трудной ситуации?

— Это тоже навык — переключать внимание. Научиться создавать себе и видеть опоры. Когда тревожно, почва уходит из-под ног, ты как в тумане, нарастает дезориентация. Нужно за что-то ухватиться, успокоиться, подышать. И сразу приходит ясность.

— Как общество может облегчить нелегкую участь врачей?

— Сейчас многие уже помогают (довозят до работы, кормят обедами). Но самое главное — эмоциональная поддержка, выражение благодарности за спасение жизней, выполнение важных задач. Если у кого-то умирает близкий человек, он начинает злиться, и первый попавшийся под руку — это врач, который принимает все негодования на себя.

На медиков повышают голос, их обвиняют, наказывают даже за то, в чем они не виноваты. Никто не разбирается.

Врачи не виноваты, что система такая. Государство не берет на себя решение стратегических задач, поэтому медикам приходится брать на себя больше ответственности.

Всем им потребуются потом реабилитация, отдых. Давайте бережно относиться к докторам.

От себя я хотела попросить врачей не стесняться и не бояться обращаться за помощью к психологам. Есть много профессионалов, которые могут и готовы помочь. Врачи, вы не одни!