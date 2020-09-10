Строительство дома возле Ореховой рощи. Суд встал на сторону горожан

Бишкекский городской суд удовлетворил иск прокуратуры об отзыве АПУ (архитектурно-планировочного условия) на строительство дома возле Ореховой рощи. Об этом 24.kg сообщила представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

По ее словам, ранее надзорный орган вынес акт прокурорского реагирования об отзыве АПУ, но Госстрой его не исполнил.

«Архитектурно-планировочное условие — это первичный документ, дающий основание на дальнейшую разработку проектной документации. Оно было выдано с нарушением законодательства, так как на тот район, земельный участок, отсутствует новый Проект детальной планировки. По старому же дома в нем нет. Нет и Правил землепользования и застройки. Прокуратура посчитала, что при отсутствии градостроительной документации стройкомпании не должны были выдавать АПУ», — заметила Светлана Антропова.

Она добавила, что в декабре 2019 года у «Бишкеккурулуш» закончился срок аренды на данный участок. «Есть предостережение Октябрьского района о недопущении впредь нарушения закона. Комиссия должна отказать в продлении, и участок останется муниципальным. Там хорошая зеленая зона», — подчеркнула представитель ОФ.

Отметим, что ранее в 24.kg обращались местные жители, которые выступили против строительства возле парка. Многоэтажный дом хотела возвести компания «Бишкеккурулуш».