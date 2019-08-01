Дом возле парка «Ореховая роща» в 6-м микрорайоне строить не будут

Строительства многоэтажного дома возле парка «Ореховая роща» в 6-м микрорайоне не будет. Об этом сообщила член ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

По ее словам, соответствующее решение приняла прокуратура Октябрьского района столицы.

«Проект детальной планировки района не предполагал строительства на данном земельном участке», — отметила она.

Отметим, ранее в 24.kg обращались местные жители, которые выступили против строительства возле парка. Многоэтажный дом хотела возвести компания «Бишкеккурулуш».