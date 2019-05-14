В Бишкеке возле парка «Ореховая роща» хотят построить дом. Местные жители против. Об этом они сообщили 24.kg.

Читатели отметили, что строительная компания «Бишкеккурулуш» хочет построить многоэтажный дом рядом с домами 39/1 и 40/1 у парка «Ореховая роща» в 6-м микрорайоне.

«Они взяли у мэрии в аренду участок рядом с двумя домами, где растут многолетние деревья, здесь же школа № 56. Несколько лет назад они уже пытались поставить здесь двухподъездный дом, пригнали технику и начали вырубать деревья высотой с наш дом. Остальные насаждения мы отвоевали. Наши два дома судились с ними. Мы выиграли, стройку отменили. Сменилась власть, и компания снова за свое?» — интересуются читатели.

Они переживают, что строительство дома, вырубка многолетних деревьев скажутся негативно на экологии района, на старых и изношенных коммуникациях.

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