Члена ЦИК Кайрата Осмоналиева вызвали на допрос в милицию

Члена ЦИК Кайрата Осмоналиева вызвали на допрос в Октябрьское РОВД Бишкека. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, заявление в милицию на него подал некто Абрахманов за репост публикации. Милиция возбудила дело по статье 186 «Нарушение неприкосновенности частной жизни».



«В ЕРПП уже зарегистрировано. Вот такие дела. Целое лето молчали, а сейчас, в разгар выборов, решили подопрашивать. Не хотел бы это связывать с моей позицией против отказа в регистрации одной из партий, однако... Позавчера же мою электронную почту взломали, оттуда исчез проект решения по регистрации этой же партии. И еще 2-4 сентября заметил «топтунов», фотографирующих и сопровождающих меня. Не слишком ли много совпадений?» — пишет Кайрат Осмоналиев.

Отметим, при рассмотрении вопроса о снятии с гонки «Бутун Кыргызстана» Кайрат Осмоналиев выступил против и обвинил экс-омбудсмена Турсунбая Бакир уулу в исполнении политического заказа.

Напомним, что большинство членов ЦИК проголосовали против регистрации партии «Бутун Кыргызстан».

Турсунбай Бакир уулу потребовал от ЦИК отказать «Бутун Кыргызстану» в регистрации на основании того, что лидер партии Адахан Мадумаров изменил порядок в списке, исключив из него бывшего нардепа.