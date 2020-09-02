Выборы-2020. Член ЦИК обвинил Турсунбая Бакир уулу в исполнении политзаказа

Член ЦИК Кайрат Осмоналиев заявил сегодня на заседании, что бывший депутат Турсунбай Бакир уулу, написавший жалобу на партию «Бутун Кыргызстан» и потребовавший снять ее с гонки за фальсификацию списка кандидатов, исполняет политический заказ.

В ответ экс-омбудсмен сказал, что это домыслы и он бы не жаловался, если бы Адахан Мадумаров не менял список и не исключал его.

Рабочая группа Центризбиркома рекомендует отстранить политорганизацию от участия в выборах, удовлетворив тем самым жалобу Турсунбая Бакир уулу.

Ранее, напомним, Турсунбай Бакир уулу заявлял, что подаст в суд.

В течение десяти календарных дней со дня принятия документов ЦИК проверяет соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям избирательного законодательства и регистрирует либо выносит мотивированное решение об отказе в регистрации. Проверка проводится в том числе с применением системы электронного межведомственного взаимодействия, утвержденной законодательством.

Агитация начинается 4 сентября.