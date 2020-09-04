На одного депутата за полгода из бюджета тратят в 170 раз больше, чем на медика

Вместо реальной поддержи медиков во время вспышки коронавируса чиновники продолжают выделять миллионы сомов на содержание Жогорку Кенеша. Президент пообещал повысить зарплаты медикам. Произойдет это, только когда найдут возможность — за счет легализации средств из теневой экономики.

24.kg проанализировало расходы на содержание Жогорку Кенеша и медиков.

На каждого парламентария государство за полгода потратило почти в 170 раз больше, чем на медика.

Даже пандемия COVID-19 ситуацию не изменила. Перед уходом на каникулы расходы на Жогорку Кенеш оказались самыми высокими за шесть месяцев 2020 года.

Средний оклад депутата в три раза выше зарплаты медика

В июне на содержание Жогорку Кенеша потратили 97 миллионов 227,5 тысячи сомов. Это более 810 тысяч сомов в пересчете на одного народного избранника.

Не все траты идут на самих депутатов, кроме них в Жогорку Кенеше есть аппарат. Именно его сотрудники обеспечивают комфортную работу нардепов, значит, содержание аппарата можно считать косвенными расходами на депутатов. Так же, как все средства на Министерство здравоохранения мы условно считаем тратами на медиков.

В июне 2020 года расходы на парламент выросли почти в 2,5 раза по сравнению с маем.

За этот же период расходы на Министерство здравоохранения составили 261,5 миллиона сомов. На первый взгляд это значительно больше, чем траты на парламент, но после анализа постатейных расходов Жогорку Кенеша и Минздрава мы выяснили, что такое мнение ошибочно.

Расходы на зарплату в ЖК составили 77,2 миллиона сомов, в Минздраве — 80,5 миллиона. Разница в пользу медиков — 3,3 миллиона сомов. Но депутатов в стране только 120, а медиков — почти 62 тысячи.

Получается, что на одного парламентария потратили 643,4 тысячи сомов, на одного медика — 1 тысячу 302 сома.

Если сравнить среднюю депутатскую и медицинскую зарплаты, данные не в пользу последних. Ведь их доходы в три раза меньше депутатского оклада.

Кроме того, в разгар вспышки COVID-19, когда медики так и не дождались положенных им надбавок, депутаты получали отпускные. В начале июля в соцсетях появилась информация, что некоторым нардепам выдали до 200 тысяч сомов. Сами парламентарии опровергают эти данные, а вот итоговые цифры расходов на Жогорку Кенеш говорят об обратном.

«Золотые» депутаты

За полгода на содержание Жогорку Кенеша из бюджета потратили более 320 миллионов сомов, Минздрава — почти 1 миллиард сомов.

То есть каждый парламентарий обходится казне в 2,7 миллиона, а медработник — всего в 16 тысяч сомов.

В общие расходы на содержание Жогорку Кенеша входят и заработные платы народным избранникам. Глава пресс-службы парламента Ибраим Нуракун уулу сообщал, что зарплата торага составляет 30 тысяч сомов, вице-спикеры получают по 27 тысяч, депутаты — 25,5 тысячи. И это только оклад. А вот депутат Эльвира Сурабалдиева признавалась 24.kg, что в среднем заработная плата составляет около 32-35 тысяч сомов.

«Существуют еще надбавки за стаж, классный чин, инициируемые законопроекты, позиции председателя комитета, лидера фракции», — рассказала она.

Более детальных данных о доходах депутатов в открытом доступе нет. Их не предоставляет ни Министерство финансов, ни сам парламент.





Последнее же повышение зарплаты у медиков было в 2011 году. Тогда установили базовый оклад врачу 5 тысяч сомов, среднему медицинскому персоналу — 4,3 тысячи. С октября 2018 года стали производить выплаты семейным врачам и врачам общей практики по индикаторам.

В итоге первые два месяца зарплата семейного врача с большим стажем составляла 23 тысячи сомов. С февраля 2019 года она снизилась до 13,5-15,1 тысячи сомов, а с марта 2019-го и вовсе до 12,4-13,7 тысячи.

Медикам обещали доплатить за работу в период пандемии. Но в середине июля, в разгар вспышки коронавируса и внебольничной пневомнии, профсоюз сообщил, что положенных доплат так и не было. Более того, установленные выплаты ниже положенных по Трудовому кодексу. В это же время расходы на содержание парламента выросли в разы.

Депутатам оплачивают даже сотовую связь

Кроме заработной платы у Жогорку Кенеша есть и так называемые средства специальных счетов. В 2020 году они не изменились даже после секвестра бюджета и составили 6 миллионов 389,4 тысячи сомов.

Получается, что каждый месяц депутаты могут тратить более полумиллиона сомов.

Каждый парламентарий ежемесячно получает дополнительно так называемый депутатский фонд — 40 тысяч сомов, откуда оплачивает сотовую связь, бензин, ремонт своего автомобиля и канцелярские товары.

У медиков таких привилегий нет. Все траты, которые депутатам оплачивает казна, идут из скромной зарплаты медработников. В итоге во время вспышки коронавируса и внебольничной пневмонии сотовой связью, едой и средствами защиты медиков обеспечивали гражданские активисты и бизнес.

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Среди парламентских расходов, как стало известно ранее, есть статья под названием «Подготовка к зиме». Раз в году каждый депутат получает 35 тысяч сомов на консервирование огурцов, помидоров и прочие варенья и соленья. Правда, в пресс-службе парламента эти данные опровергают.

А что у медиков? Молодые специалисты, не имеющие стажа и категории, могут рассчитывать только на базовый оклад. В результате на руки они получают около 4 тысяч сомов.

При последнем повышении зарплаты отменили доплаты за работу на участке, хотя медики продолжают ходить на вызовы и в жару и в холод. Нет теперь и оплаты ургентного дежурства. При этом медики отмечают, что сейчас из-за вспышки коронавируса у них возросла нагрузка, но за сверхурочные никто не доплачивает.

Если семейные врачи могут рассчитывать на доплату по индикаторам, то семейным медсестрам доплачивают всего 645 сомов.

Еще один важный фактор, который как нельзя лучше демонстрирует, кого государство ценит и бережет на самом деле. Из-за резкой вспышки коронавируса в начале июля премьер-министр Кубатбек Боронов попросил отозвать медиков из отпусков. Часть из них не работает, потому что входит в группу риска или болеют COVID-19. Остальным рассчитывать на отдых в нынешних условиях не приходится.

Зато депутаты с июля ушли в законные отпуска, оставив страну самостоятельно бороться с коронавирусом. Впрочем, и за время своей работы они не приняли ни одного полезного в период пандемии закона.