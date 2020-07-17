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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Профсоюз медработников: Обещанные выплаты врачи и медсестры так и не получили

На сегодня есть ряд противоречий в нормативно-правовых актах Кыргызстана, и обещанные выплаты единовременных денежных компенсаций медикам до сих пор не выплачены. Об этом говорится в обращении профсоюза медработников к президенту страны Сооронбаю Жээнбекову.

Профсоюз еще раз напоминает, что болезнь, вызванная COVID-19, — это инфекционное заболевание, вызванное новым, ранее неизвестным вирусом. Число заболевших и умерших от внебольничной пневмонии растет с каждым днем. Многие склоняются к тому, что рост внебольничной пневмонии однозначно связан с коронавирусом — это осложнения у тех, кого вовремя не диагностировали и лечили дома.

По приложению к постановлению правительства от 3 апреля 2020 года об утверждении положения о порядке расходования средств, поступающих на проведение мероприятий по предупреждению и борьбе с эпидемиями, коронавирусная инфекция уже отнесена к особо опасным. Распоряжением правительства от 4 мая 2020 года № 161-р были установлены единовременные денежные компенсации.

Компенсации были предусмотрены для тех, кто заразился коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей в 200 тысяч сомов и семьям медработников и иных работников организаций здравоохранения, которые умерли после инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-2019 при исполнении ими трудовых обязанностей в 1 миллион сомов. Позже депутаты Жогорку Кенеша инициировали законопроект о внесении изменений в закон о статусе медицинского работника. Документ принят и подписан президентом.

Закон дополнен статьей 11 о правах медработников в условиях режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения.

Согласно закону, в случае смерти медработника его семье выплачивается единовременное денежное пособие в размере не менее 20 среднегодовых заработков пострадавшего. Данный пункт взят из статьи 252 Трудового кодекса КР и противоречит распоряжению правительства КР от 4 мая 2020 года № 161-р. Если взять среднемесячную заработную плату работника в размере 5 тысяч сомов, то 20 годовых зарплат составят 1 миллион 250 тысяч сомов.

Получается, что размер единовременной денежной компенсации в случае смерти медработника от коронавируса занижен.

При заражении  медицинским работником заболеваниями, полученными при исполнении трудовых обязанностей, ему выплачивается единовременное денежное пособие:

1) инвалиду I группы — не менее 10 среднегодовых заработков пострадавшего;

2) инвалиду II группы — не менее 8 среднегодовых заработков пострадавшего;

3) инвалиду III группы — не менее 5 среднегодовых заработков пострадавшего.

Размеры этих единовременных денежных пособий также противоречат размерам единовременных пособий, предусмотренных статьей 247 Трудового кодекса КР.

«Центральный комитет профсоюза работников здравоохранения КР, просит рассмотреть вопрос о необходимости внести в список профессиональных заболеваний коронавирус, как заболевание, вызываемое действием биологических факторов. После внесения предлагаемых дополнений в данное постановление отпадут все противоречия в нормативно-правовых актах. И все выплаты медицинским и другим работникам будут производиться в соответствии с трудовым законодательством Кыргызстана. Кроме того, просим ускорить выплату единовременных денежных компенсаций медицинским работникам и другим работникам, инфицированным коронавирусной инфекцией COVID-2019 при исполнении ими трудовых обязанностей», — говорится в обращении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159746/
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