Герои среди нас: как гражданское общество защищает Кыргызстан от коронавируса

Пандемия обнажила не только накопившиеся проблемы в системе здравоохранения, но и показала неготовность чиновников стать кризис-менеджерами. Гражданскому сообществу Кыргызстана пришлось взять на себя функции государства. Им приходится спасать людей на улицах, обеспечивать лекарствами стационары, кормить медиков, так и не дождавшись помощи от тех, кто обязан это делать согласно своим функциональным обязанностям.

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Ежедневно сотни молодых волонтеров без медицинского образования приходят в больницы и стационары Кыргызстана, чтобы помогать врачам бороться с эпидемией.

Представители правительства пытаются успокоить граждан и заверить, что ситуацию контролируют. А иногда пользуются любимой отговоркой, мол, СМИ накручивают. Лучше бы писали добрые новости. Правда, сами чиновники далеки от работы в полевых условиях и ситуацию знают только по сухим отчетам.

Сами добровольцы, работающие на передовой, возмущенно говорят: чиновники врут. Проблемы никуда не делись: медикам все так же не хватает средств индивидуальной защиты, их забывают покормить, нет мест для их полноценного отдыха после работы в красной зоне.