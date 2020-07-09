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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Сама скромность. Какие отпускные получают депутаты Жогорку Кенеша

Какие отпускные на самом деле получают депутаты парламента. В Жогорку Кенеше 24.kg рассказали о реальных цифрах.

Ранее в соцсетях появилась информация, что некоторые нардепы получили до 200 тысяч сомов. Однако сами парламентарии опровергают эти данные.

По словам Эльвиры Сурабалдиевой, в среднем заработная плата составляет около 32-35 тысяч сомов. «Но существуют еще надбавки за стаж, классный чин, иницируемые законопроекты, позиции председателя комитета, лидера фракции. Поэтому сказать однозначно, сколько у кого выходит в итоге по отпускным, я не могу. Я не знаю, какова сумма моих отпускных. Зарплата и отпускные нам начисляются на карточки. Из-за пандемии коронавируса я в банк еще не ходила», — сказала Эльвира Сурабалдиева.

Евгения Строкова отказалась сообщить, сколько составили ее отпускные.

«У наших депутатов самая низкая заработная плата на пространстве бывшего Советского Союза. К примеру, я получаю в месяц до 30 тысяч сомов. Это что, по-вашему, великие деньги?» — прокомментировала она.

Люди никак не могут понять — пока чиновники будут получать гроши, залезть в государственный карман соблазн останется.

Евгения Строкова

Нардеп Мирлан Жеенчороев ответил, что нужно изучить нормативы по начислению заработной платы и отпускных. Он не исключает, что кто-то из его коллег и мог получить 200 тысяч сомов отпускных. Зависит от того, какова зарплата и размер дополнительных начислений.

«Сколько мне начислили, я не знаю. Не смотрел еще, лежу дома, лечу простуду», — сказал Мирлан Жеенчороев.

В пресс-службе торага Дастанбека Джумабекова также отметили, что отпускные спикеру не начислялись еще. И добавили, 200 тысяч сомов они не составляют.

Еще один парламентарий Дастан Бекешев заявил, что он не знает, кто из его коллег мог получить такую сумму. «Я получил отпускные, но не 200 тысяч, сразу говорю», — пояснил он.

Депутаты неохотно делились информацией о размере своих начислений, утверждая, что в среднем заработная плата народного избранника без надбавок составляет 25-30 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158869/
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