Зарплаты медикам повысят за счет легализации средств из теневой экономики

Легализованные средства из теневой экономики будут направлены на повышение зарплат медикам. Об этом президент Сооронбай Жээнбеков заявил на встрече с сотрудниками Иссык-Кульской территориальной районной больницы в Чолпон-Ате.
Глава государства ознакомился с ходом капитальной реконструкции инфекционного отделения. Ремонт в нем не проводился с 1986 года. Здесь функционирует только одно крыло здания всего на 15 койко-мест. После проведения реконструкции вместимость отделения увеличится до 100 койко-мест.
Медработники поддержали инициативу государства по строительству больниц, но в то же время отметили проблему нехватки кадров, подчеркнув, что без материальной и моральной поддержки невозможно удержать молодые кадры в системе здравоохранения. Вместе с тем врачи выразили готовность продолжать работу по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, назвав нынешнюю ситуацию войной с невидимым врагом, где, к сожалению, не обойтись без потерь. Тем не менее они высказали уверенность, что кыргызстанцы выстоят против болезни.
Глава государства согласился с мнением по кадровой проблеме и высоко оценил труд рядовых медиков, добавив, что ситуация с коронавирусной инфекцией наглядно показала все больные точки здравоохранения, ставшей результатом многолетнего бездарного управления системой и разрушительных реформ в ней.
Во время беседы с медиками Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования в связи со смертью главы отделения реанимации Иссык-Кульской районной территориальной больницы в Чолпон-Ате Сарбагыша Иманалиева.
Президент в очередной раз отметил, что идет тотальная цифровизация всех сфер страны, что поможет легализовать средства из теневой экономики.
«Эти средства будут в первую очередь направлены на повышение зарплат медработникам, учителям. В прошлом году зарплату повышали, но понимаю, этого мало», — сказал он.
Как мы можем предъявлять требования к медикам, которые получают 5 тысяч сомов? Эта проблема всегда волнует меня, мы сделаем все, чтобы наши медики получали поддержку государства и материально, и морально.Сооронбай Жээнбеков
Глава государства напомнил, что еще в начале года на повестке дня Совета безопасности стоял вопрос здравоохранения, были полностью изучены проблемы, мешающие развитию системы здравоохранения, однако их рассмотрение было отложено в связи со вспышкой болезни.
Он заверил, что, как только ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется, вопросы по системе здравоохранения будут обсуждены на заседании Совбеза для принятия конкретных решений по улучшению ситуации. «Иначе мы все свидетели того, как здоровье населения оказалось под угрозой», — добавил президент.