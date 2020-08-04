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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Зарплаты медикам повысят за счет легализации средств из теневой экономики

Легализованные средства из теневой экономики будут направлены на повышение зарплат медикам. Об этом президент Сооронбай Жээнбеков заявил на встрече с сотрудниками Иссык-Кульской территориальной районной больницы в Чолпон-Ате.

Глава государства ознакомился с ходом капитальной реконструкции инфекционного отделения. Ремонт в нем не проводился с 1986 года. Здесь функционирует только одно крыло здания всего на​ 15 койко-мест. После проведения реконструкции вместимость отделения увеличится до 100 койко-мест.

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Медработники поддержали инициативу государства по​ строительству больниц, но​ в​ то​ же время отметили проблему нехватки кадров, подчеркнув, что без материальной и​ моральной поддержки невозможно удержать молодые кадры в​ системе здравоохранения. Вместе с​ тем врачи выразили готовность продолжать работу по​ предотвращению распространения коронавирусной инфекции, назвав нынешнюю ситуацию войной с​ невидимым врагом, где, к​ сожалению, не​ обойтись без потерь. Тем не​ менее они высказали уверенность, что кыргызстанцы выстоят против болезни.

Глава государства согласился с​ мнением по​ кадровой проблеме и​ высоко оценил труд рядовых медиков, добавив, что ситуация с​ коронавирусной инфекцией наглядно показала все больные точки здравоохранения, ставшей результатом многолетнего бездарного управления системой и​ разрушительных реформ в​ ней.

Во время беседы с медиками Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования в​ связи со​ смертью главы отделения реанимации Иссык-Кульской районной территориальной больницы в​ Чолпон-Ате Сарбагыша Иманалиева.

Президент в​ очередной раз отметил, что идет тотальная цифровизация всех сфер страны, что поможет легализовать средства из​ теневой экономики.

«Эти средства будут в​ первую очередь направлены на​ повышение зарплат медработникам, учителям. В​ прошлом году зарплату повышали, но​ понимаю, этого мало», — сказал он.

Как мы​ можем предъявлять требования к​ медикам, которые получают 5 тысяч сомов? Эта проблема всегда волнует меня, мы​ сделаем все, чтобы наши медики получали поддержку государства и​ материально, и​ морально.

Сооронбай Жээнбеков

Глава государства напомнил, что еще в​ начале года на​ повестке дня Совета безопасности стоял вопрос здравоохранения, были полностью изучены проблемы, мешающие развитию системы здравоохранения, однако их​ рассмотрение​ было отложено в​ связи со​ вспышкой болезни.

Он заверил, что, как только ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется, вопросы по системе здравоохранения будут обсуждены на заседании Совбеза для принятия конкретных решений по улучшению ситуации. «Иначе мы все свидетели того, как здоровье населения оказалось под угрозой», — добавил президент.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161575/
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