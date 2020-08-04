Зарплаты медикам повысят за счет легализации средств из теневой экономики

Легализованные средства из теневой экономики будут направлены на повышение зарплат медикам. Об этом президент Сооронбай Жээнбеков заявил на встрече с сотрудниками Иссык-Кульской территориальной районной больницы в Чолпон-Ате.

Глава государства ознакомился с ходом капитальной реконструкции инфекционного отделения. Ремонт в нем не проводился с 1986 года. Здесь функционирует только одно крыло здания всего на​ 15 койко-мест. После проведения реконструкции вместимость отделения увеличится до 100 койко-мест.

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Медработники поддержали инициативу государства по​ строительству больниц, но​ в​ то​ же время отметили проблему нехватки кадров, подчеркнув, что без материальной и​ моральной поддержки невозможно удержать молодые кадры в​ системе здравоохранения. Вместе с​ тем врачи выразили готовность продолжать работу по​ предотвращению распространения коронавирусной инфекции, назвав нынешнюю ситуацию войной с​ невидимым врагом, где, к​ сожалению, не​ обойтись без потерь. Тем не​ менее они высказали уверенность, что кыргызстанцы выстоят против болезни.

Глава государства согласился с​ мнением по​ кадровой проблеме и​ высоко оценил труд рядовых медиков, добавив, что ситуация с​ коронавирусной инфекцией наглядно показала все больные точки здравоохранения, ставшей результатом многолетнего бездарного управления системой и​ разрушительных реформ в​ ней.

Во время беседы с медиками Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования в​ связи со​ смертью главы отделения реанимации Иссык-Кульской районной территориальной больницы в​ Чолпон-Ате Сарбагыша Иманалиева.

Президент в​ очередной раз отметил, что идет тотальная цифровизация всех сфер страны, что поможет легализовать средства из​ теневой экономики.



«Эти средства будут в​ первую очередь направлены на​ повышение зарплат медработникам, учителям. В​ прошлом году зарплату повышали, но​ понимаю, этого мало», — сказал он.

Как мы​ можем предъявлять требования к​ медикам, которые получают 5 тысяч сомов? Эта проблема всегда волнует меня, мы​ сделаем все, чтобы наши медики получали поддержку государства и​ материально, и​ морально. Сооронбай Жээнбеков

Глава государства напомнил, что еще в​ начале года на​ повестке дня Совета безопасности стоял вопрос здравоохранения, были полностью изучены проблемы, мешающие развитию системы здравоохранения, однако их​ рассмотрение​ было отложено в​ связи со​ вспышкой болезни.

Он заверил, что, как только ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется, вопросы по системе здравоохранения будут обсуждены на заседании Совбеза для принятия конкретных решений по улучшению ситуации. «Иначе мы все свидетели того, как здоровье населения оказалось под угрозой», — добавил президент.