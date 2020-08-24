Учеба в обычном режиме. Когда страшно брать на себя ответственность

Никто и предположить не мог, что когда-нибудь дети сами будут проситься в школу, а уроки в обычном режиме окажутся под запретом. Несколько месяцев чиновники давали надежду родителям. Мол, решение об открытии школ будут принимать местные власти исходя из эпидситуации. Но ответственность на себя брать сегодня никто не хочет.

Вопросы без ответов

По вечерам на детских и спортивных площадках не протолкнуться. Масочный режим никто из подростков не соблюдает. Почему эти игры не запрещают? Почему кафе и торговые центры, которые посещают сотни людей в день, работают, а музыкальные школы, где с детьми занимаются индивидуально, под запретом? Почему нельзя разрешить традиционную форму обучения хотя бы в сельских школах, где количество детей в пределах нормы?

Читайте по теме Как научить ребенка музыке в режиме онлайн. Педагоги разводят руками

Почему надежды первоклассников обмануть нельзя, а второклассников или пятиклассников уже можно? Чем руководствовались чиновники, отправив больше миллиона школьников на удаленку?

Ответ один — неблагоприятная эпидситуация из-за вспышки коронавируса и внебольничной пневмонии, и дети якобы являются носителями инфекции.

Могут... или не могут

По словам врача отдела гигиены детей и подростков департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Марии Кушубаковой, дети легко переносят коронавирусную инфекцию, могут незаметно заболеть и стать носителями. А это грозит людям из группы риска, пожилым, поэтому учителя и воспитатели должны работать в масках.

Проблема обостряется перегруженностью школ. «Для разуплотнения классов просто не хватит кабинетов и учителей. Эту проблему невозможно решить за один-три месяца, — сказала Мария Кушубакова 24.kg. — В принципе сельские и частные школы при соблюдении всех условий могут работать. Но пока правительство решило, что все будут на дистанционке».

Не Минздрав принимает решения, а созданная при правительстве комиссия. Мария Кушубакова

Вариантов было много, но приняли один

Ранее в Минобразования разработали три варианта обучения: традиционный, комбинированный и дистанционный. В зеленой зоне, к примеру, (где стабильная эпидемиологическая ситуация) планировали обучение во всех классах в традиционной форме. Комбинированная форма предполагала офлайн-обучение только в 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классах. Предусматривалось гибкое расписание. Например, одна группа учится по понедельникам и средам, другая — по вторникам и четвергам.

Читайте по теме Возврат обычного режима обучения в школе: за и против

«В тех школах, где число учащихся не превышает норму, можно поработать над созданием условий для традиционного обучения второклассников», — не исключали в Минобразования.

Почему же эти варианты остались без внимания? И для чего учителей заставляли собирать данные о переболевших детях?

«Мы честно разработали с экспертно-консультативным советом все варианты и внесли их в аппарат правительства. Но решение организовать реальный режим обучения принято только по первоклассникам, поскольку у них вообще не сформированы учебные навыки», — ответила 24.kg замминистра образования и науки Надира Джусупбекова.

Безопасность, здоровье детей, педагогов и родителей на первом месте. Надира Джусупбекова

Многие родители рассчитывали на гибкость лиц, принимающих решения. Почему нельзя вернуть обычные уроки хотя бы в тех классах, где позволяет количество учащихся?

«Мы приводили доводы, называли зеленые зоны, где нет COVID-19, отдельно выделили школы с количеством детей и педагогов и просили рассмотреть... Премьер-министр сказал, что к этому вопросу еще вернемся, решение не окончательное. Самый главный довод — прогнозы второй волны коронавируса. Мы пережили очень тяжелые времена в июне-июле. Дети — это самое ценное, что у нас есть, и рисковать не нужно. Воздержимся. Это же не на весь год решение, если будет все стабильно, почему бы еще раз не рассмотреть», — добавила замминистра.

Принять решение за жизни стольких людей не так-то просто. Будем надеяться на лучшее. Надира Джусупбекова

Как найти правильное решение?

По словам заслуженного учителя КР Евгения Уваркина, сегодня вряд ли кто-либо возьмет на себя ответственность дать однозначные советы по организации учебного процесса.

«Чем ближе 1 сентября, тем больше вопросов, на которые нет однозначного ответа. Бесспорно, ребенка, впервые переступающего порог школы, нужно учить в живом формате общения. Но возникает вопрос по обеспечению безопасности всех участников учебного процесса. Смогут ли школы самостоятельно приобрести все необходимое в соответствии с требованиями санитарных норм? Или это должно быть обеспечено органами местного самоуправления?» — задался он вопросами.

Ответ очевиден: вся ответственность будет возложена на директоров школ и педагогов при нулевом финансировании. В школьных попечительских советах на начало учебного года, как правило, средств нет. Евгений Уваркин

Как один из вариантов, Евгений Уваркин предлагает обучение по графику. Первую неделю посещают школу 2-6-е классы, вторую — 7-11-е классы. «Учащихся необходимо настроить на работу, познакомить с новыми требованиями и педагогами, естественно, при строгом соблюдении всех необходимых санитарных норм и правил. Если мы будем чередовать дистанционную и традиционную формы, то сможем более организованно проводить обучение», — считает педагог.

Специалисты в области образования подчеркивают: дети не могут жить долго в изоляции, это чревато негативными последствиями. Они видят реальную опасность получить безграмотное, асоциальное поколение. И эту проблему потом не разрешить годами.