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Сюжет: Новый коронавирус

Учителей школ Бишкека обязали собирать данные о переболевших учениках

Классных руководителей школ Бишкека обязали собирать данные о болеющих или перенесших коронавирус учениках и членах их семей. Об этом 24.kg сообщили родители.

«Сегодня классный руководитель попросила предоставить такие данные. Сказала, что ей ежедневно надо сдавать их завучу. Зачем это делают? Сейчас каникулы, учителя тоже должны отдыхать, тем более что многие готовятся к дистанционному началу учебного года», — возмутились они.

В управлении образования мэрии сообщили, что подобных указаний школам не давали, и сослались на районные акимиаты. В пресс-службе столичного муниципалитета подтвердили, что данная работа инициирована райадминистрациями, но обещали позднее объяснить с какой целью.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/161290/
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