Форма обучения школьников будет определена исходя из эпидситуации в районах

Форма обучения школьников будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова.

«Она будет определяться решением органов санэпидемнадзора и местных органов власти, а также на основе двустороннего договора. Родителям дается право выбора формы обучения для ребенка и заключается договор между ними и школой», — отметила она.

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Надира Джусупбекова добавила, что в регионах, где стабильная эпидемиологическая ситуация и нет угрозы жизни и здоровью детей и учителей (зеленая зона) в образовательных организациях независимо от формы и типа собственности обучение в 1-11-х классах будет проходить в традиционной форме. В случае наименьшего количества учащихся могут быть организованы дежурные классы.

Кроме того, предусматривается традиционно-дистантная (комбинированная) форма. «Если это не зеленая зона, то мы предлагаем в традиционной форме обучение только в 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классах. В зависимости от числа учащихся классы могут быть разделены на подгруппы, и обучение будет проводиться по гибкому расписанию. Например, одна группа учится по понедельникам и средам, другая — вторникам и четвергам. Во время уроков учителя объясняют только новый учебный материал или проводят контрольную работу. В пятницу они организовывают обратную связь с учащимися и готовятся в следующим урокам», — объяснила она.

Допускается проведение уроков на свежем воздухе с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Надира Джусупбекова отметила, что при этом формате ученики остальных классов будут обучаться дистанционно. «В тех школах, где количество учащихся не превышает норму, можно поработать над созданием условий для традиционного обучения второклассников. У них тоже еще не полностью сформированы учебные навыки, тем более что в последней четверти нам пришлось уйти на дистанционный формат», — отметила она.

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В регионах, где тяжелая эпидемиологическая ситуация и есть угроза жизни и здоровью детей и учителей (красная зона), обучение в 1-11-х классах будет проходить в дистанционной форме.

«При этом используются видеоматериалы, транслируемые на телеканалах, учителя будут проводить онлайн-уроки и организовывать обратную связь с учащимися», — отметила она.

Замминистра добавила, что в зависимости от эпидситуации, возможностей школы, количества учащихся общеобразовательная организация вправе выбрать одну из предложенных форм или предложить свою.