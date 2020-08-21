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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Заявление в отношении министра соцразвития зарегистрировано в ЕРПП

Заявление бывшего директора Бишкекского стационарного социального учреждения (дом престарелых) Эркингуль Абыдылдаевой о привлечении к уголовной ответственности министра труда и социального развития Улугбека Кочкорова зарегистрировано в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР. Об этом 24.kg сообщил ее адвокат Бактыбек Жумашев.

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По его словам, Эркингуль Абдылдаева выиграла все суды, включая Верховный, однако ее не восстанавливают на работе и не выплачивают компенсацию за вынужденные прогулы. Более того, когда она пришла в министерство, чтобы добиться исполнения решения судов, причем по приглашению главы ведомства, Улугбек Кочкоров ознакомил ее с приказом, но, как только Эркингуль Абдылдаева покинула здание, уволил ее задним числом.

«Тем самым моей доверительнице был причинен моральный и материальный вред. Считаю, что милиция должна возбудить уголовное дело еще по одной статье, поскольку министр злоупотребил своими полномочиями, когда необоснованно уволил Эркингуль Абдылдаеву», — отметил Бактыбек Жумашев.

Он добавил, что ранее обратился в Генпрокуратуру с заявлением на главу Минсоцразвития, поскольку он не исполнил решение суда.

Распоряжение министра Улугбека Кочкорова об увольнении Абдылдаевой признано не соответствующим нормам трудового законодательства.

Сейчас место главы БССУ занимает Адильбек Козубаев. Ранее одна из сотрудниц учреждения Ирина Побежимова в заявлении указала, что он оскорбляет персонал, бьет пациентов с инвалидностью, нуждающихся в услугах врачей и тренеров. Как отметила заявительница, он избил Елену Кулебабу, а инвалида Надежду Фомичеву запер в подвале. Началось досудебное производство. Но Адильбек Козубаев от работы пока не отстранен.

Бактыбек Жумашев рассказал, что есть видео, где показано, как издеваются над инвалидами. За нарушение порядка пациентов запирают в холодном туалете.

Все факты зарегистрировали в ЕРПП по статье «Незаконное лишение свободы» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162978/
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