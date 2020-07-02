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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Верховный суд признал увольнение экс-директора дома престарелых незаконным

Верховный суд признал увольнение экс-директора дома престарелых (Бишкекское стационарное соцучреждние — БССУ) Эркингуль Абдылдаевой незаконным. Об этом 24.kg сообщил юрист Бактыбек Жумашев, который представлял в суде интересы истца.

По его словам, ВС КР не удовлетворил кассационную жалобу представителей Министерства труда и социального развития.

Распоряжение министра Улукбека Кочкорова об увольнении Абдылдаевой признано не соответствующим нормам трудового законодательства.

Сейчас место главы БССУ занимает Адильбек Козубаев. Ранее одна из сотрудниц учреждения Ирина Побежимова в заявлении указала, что он оскорбляет персонал, бьет пациентов с инвалидностью, нуждающихся в услугах врачей, и тренеров. Как отметила заявительница, он избил Елену Кулебабу, а инвалида Надежду Фомичеву запер в подвале. Началось досудебное производство. Но Адильбек Козубаев от работы пока не отстранен.

Бактыбек Жумашев рассказал, что есть видео, где показано, как издеваются над инвалидами. За нарушение порядка пациентов запирают в холодном туалете.

Все факты зарегистрировали в ЕРПП по статье «Незаконное лишение свободы» УК КР.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158100/
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