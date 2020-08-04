Адвокат требует привлечь к ответственности министра труда и соцразвития

Адвокат Бактыбек Жумашев заявил 24.kg, что подает ходатайство в Генпрокуратуру о привлечении к уголовной ответственности министра труда и социального развития Улугбека Кочкорова.

По словам юриста, его доверительница, экс-директор Бишкекского стационарного социального учреждения (дома престарелых) Эркингуль Абдылдаева выиграла все суды, включая Верховный, однако ее не восстанавливают на работе и не выплачивают компенсацию за вынужденные прогулы. «Никаких внятных объяснений в профильном ведомстве мне не дают. Ссылаются на какие-то еще нарушения, которые допустила моя доверительница. Но это не предмет судебного спора, поскольку суды всех инстанций удовлетворили иск Абдылдаевой и признали, что ее уволили незаконно. А неисполнение судебного решения — это уже уголовно наказуемое деяние», — подчеркнул Бактыбек Жумашев.

Распоряжение министра Улугбека Кочкорова об увольнении Абдылдаевой признано не соответствующим нормам трудового законодательства.

Сейчас место главы БССУ занимает Адильбек Козубаев. Ранее одна из сотрудниц учреждения Ирина Побежимова в заявлении указала, что он оскорбляет персонал, бьет пациентов с инвалидностью, нуждающихся в услугах врачей, и тренеров. Как отметила заявительница, он избил Елену Кулебабу, а инвалида Надежду Фомичеву запер в подвале. Началось досудебное производство. Но Адильбек Козубаев от работы пока не отстранен.

Бактыбек Жумашев рассказал, что есть видео, где показано, как издеваются над инвалидами. За нарушение порядка пациентов запирают в холодном туалете.

Все факты зарегистрировали в ЕРПП по статье «Незаконное лишение свободы» УК КР.