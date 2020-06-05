Чувство тревоги и беспокойства вызвало дистанционное обучение у многих учеников

Почти половина учеников, принявших участие в опросе Института развития молодежи о доступе учащихся школ и качестве образования в период карантина, отметили, что испытывают чувство тревоги и беспокойства по поводу нового формата обучения. Об этом на онлайн-брифинге сообщила представительница организации Ажар Касмалиева.

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«Мы включили этот вопрос, потому что во время карантина было несколько суицидов среди учеников. 47 процентов отметили, что испытывают беспокойство, потому что им непривычна такая система обучения, не хватает непосредственного контакта с учителем. Выпускники беспокоились по поводу сдачи экзаменов и ОРТ, как будут оцениваться их знания», — отметила она.

В то же время многие учащиеся отметили и ряд преимуществ дистанционного обучения. В частности, указали, что стали больше получать информацию из разных интернет-ресурсов, что повышает интерес к новым знаниям, повысился уровень самостоятельности.

«Ученики отметили, что обучение в домашних условиях является более комфортной средой, не нужно рано вставать, более гибкий график. Кроме того, по их мнению, дистанционное обучение стимулировало как детей, так и их родителей и учителей освоить технологии и выйти на «новый уровень развития». Только 15,7 процента из числа опрошенных учащихся не увидели преимуществ дистанционного обучения», — отметила Ажар Касмалиева.

Родители в качестве преимущества указали, что стали больше посвящать время учебной деятельности своих детей, видят их успехи и рейтинг успеваемости, вместе с ребенком ищут информацию в интернете, дети стали больше читать.