Участие родителей в обучении детей во время дистанционной учебы увеличилось

Вовлеченность родителей и родственников в обучение детей во время дистанционной учебы увеличилась. Об этом на онлайн-брифинге «Карантинное образование» сообщила представитель Института развития молодежи Ажара Касымалиева.

Она заметила, что организация провела мониторинг по всей стране, чтобы понять, насколько качественно предоставлялось образование в дистанционном режиме.

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«Учащиеся отметили, что в среднем на онлайн-обучение тратили в среднем 3-4 часа. При этом повысилась вовлеченность родителей и родственников в обучение. К сожалению, за 20-минутные уроки не все учащиеся успевали освоить тему. 30,6 процента респондентов сказали, что им всегда приходилось дополнительно объяснять тему урока. Еще 28,5 процента ответили, что часто это делали», — сказала Ажара Касымалиева.

По ее словам, вовлеченность родственников и родителей в свою очередь приводила к конфликтам с детьми. «31,9 процента отметили, что конфликты происходили постоянно, еще 27,7 процента выбрали вариант «иногда», а 16 процентов — «часто», — подчеркнула представитель Института развития молодежи.

Она добавила, что в то же время около 70 процентов респондентов ответили, что для них видеоуроки были доступны и интересны. «Видеоуроки по телеканалам по результатам опроса были доступны большинству респондентов. Только 10 процентов ответили, что не имели к ним доступа», — заключила Ажара Касымалиева.