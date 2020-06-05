18:45
USD 73.92
EUR 82.83
RUB 1.07
Общество

Участие родителей в обучении детей во время дистанционной учебы увеличилось

Вовлеченность родителей и родственников в обучение детей во время дистанционной учебы увеличилась. Об этом на онлайн-брифинге «Карантинное образование» сообщила представитель Института развития молодежи Ажара Касымалиева.

Она заметила, что организация провела мониторинг по всей стране, чтобы понять, насколько качественно предоставлялось образование в дистанционном режиме.

Читайте по теме
Телеуроки продолжатся. Что готовит Минобразования Кыргызстана к сентябрю

«Учащиеся отметили, что в среднем на онлайн-обучение тратили в среднем 3-4 часа. При этом повысилась вовлеченность родителей и родственников в обучение. К сожалению, за 20-минутные уроки не все учащиеся успевали освоить тему. 30,6 процента респондентов сказали, что им всегда приходилось дополнительно объяснять тему урока. Еще 28,5 процента ответили, что часто это делали», — сказала Ажара Касымалиева.

По ее словам, вовлеченность родственников и родителей в свою очередь приводила к конфликтам с детьми. «31,9 процента отметили, что конфликты происходили постоянно, еще 27,7 процента выбрали вариант «иногда», а 16 процентов — «часто», — подчеркнула представитель Института развития молодежи.

Она добавила, что в то же время около 70 процентов респондентов ответили, что для них видеоуроки были доступны и интересны. «Видеоуроки по телеканалам по результатам опроса были доступны большинству респондентов. Только 10 процентов ответили, что не имели к ним доступа», — заключила Ажара Касымалиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155048/
просмотров: 70
Версия для печати
Материалы по теме
В парламенте запутались, кому из преподавателей нужна лицензия
Телеуроки продолжатся. Что готовит Минобразования Кыргызстана к сентябрю
Новый учебный год в Кыргызстане может продлиться на удаленке
Дистанционное обучение. У 30 тысяч школьников нет смартфонов для обратной связи
Учебный год в школах Кыргызстана завершится 30 мая
В Иссык-Атинском районе школьникам выдали смартфоны для дистанционного обучения
Выпускники просят отменить экзамены онлайн и аттестовать по годовым оценкам
Дистанционное обучение. Интернатам подарили новые телевизоры и роутеры
Какие телеуроки для школьников запланированы на ближайшие дни. Расписание
Дистанционное обучение. В Минобразования рассказали о выплатах зарплат
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса скончались еще три человека. Один из&nbsp;них медик В Кыргызстане от коронавируса скончались еще три человека. Один из них медик
Сын бывшего президента о&nbsp;преданных людях и&nbsp;примирении Атамбаева и&nbsp;Жээнбекова Сын бывшего президента о преданных людях и примирении Атамбаева и Жээнбекова
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева В Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает модернизацию инфраструктуры сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! продолжает модернизацию инфраструктуры сети 4G LTE
У&nbsp;Жумалиева нет $2,5 миллиарда&nbsp;&mdash; &laquo;Чон Казат&raquo; признал свою ошибку У Жумалиева нет $2,5 миллиарда — «Чон Казат» признал свою ошибку
Талант Керимбаев: Теперь и&nbsp;большие компании хотят вести дела по&nbsp;принципам ислама Талант Керимбаев: Теперь и большие компании хотят вести дела по принципам ислама
Минобразования КР&nbsp;поблагодарило MegaCom за&nbsp;вклад в&nbsp;развитие онлайн-обучения Минобразования КР поблагодарило MegaCom за вклад в развитие онлайн-обучения
5 июня, пятница
18:35
Участие родителей в обучении детей во время дистанционной учебы увеличилось Участие родителей в обучении детей во время дистанционн...
18:34
В Бишкеке в результате аварии машина вылетела на обочину и сбила женщину
18:30
Кыргызстанца, обвиняемого в убийстве сына миллиардера, отпустили на свободу
18:22
Список авиарейсов из Кыргызстана в города России: кто и когда может улететь
18:13
Оглашение приговора блогеру Элмиру Сыдыману перенесено на 8 июня