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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Адвокат уличает министра труда и соцразвития в злоупотреблении полномочиями

Юрист Бактыбек Жумашев, представляющий интересы экс-директора Бишкекского стационарного социального учреждения (дома престарелых) Эркингуль Абдылдаевой, обратился в Первомайский РОВД.

Он рассказал 24.kg, что в отношении министра труда и социального развития Улугбека Кочкорова милиция должна возбудить уголовное дело, поскольку он злоупотребил своими полномочиями, так как необоснованно уволил его доверительницу. «Необоснованность подтверждается решениями всех трех судебных инстанций. Плюс к тому он своими действиями нанес ущерб государству, так как именно государство теперь будет выплачивать неполученную зарплату Эркингуль Абдылдаевой и покрывать затраты на юруслуги», — пояснил Бактыбек Жумашев.

Он добавил, что ранее обратился в Генпрокуратуру с заявлением на главу Минсоцразвития, поскольку он не исполнил решение суда. Эркингуль Абдылдаева выиграла все суды, включая Верховный, однако ее не восстанавливают на работе и не выплачивают компенсацию за вынужденные прогулы.

Распоряжение министра Улугбека Кочкорова об увольнении Абдылдаевой признано не соответствующим нормам трудового законодательства.

Сейчас место главы БССУ занимает Адильбек Козубаев. Ранее одна из сотрудниц учреждения Ирина Побежимова в заявлении указала, что он оскорбляет персонал, бьет пациентов с инвалидностью, нуждающихся в услугах врачей, и тренеров. Как отметила заявительница, он избил Елену Кулебабу, а инвалида Надежду Фомичеву запер в подвале. Началось досудебное производство. Но Адильбек Козубаев от работы пока не отстранен.

Бактыбек Жумашев рассказал, что есть видео, где показано, как издеваются над инвалидами. За нарушение порядка пациентов запирают в холодном туалете.

Все факты зарегистрировали в ЕРПП по статье «Незаконное лишение свободы» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162359/
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